«Фридом Финанс»: Настроения инвесторов улучшились за выходные

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

По итогам торгов 11 августа американские индексы завершили день разнонаправленно: индекс S&P 500 прибавил 0,05%, достигнув 3341 пунктов, Dow Jones при этом вырос на 0,48%, тогда как NASDAQ потерял 0,60%. Относительная слабость акций ИТ-компаний сохранилась: технологический сектор снизился на 0,75%. Наиболее сильную динамику показали сектор промышленности (+1,39%), а также сырья и материалов (+1,31%). Драйверы для движения отсутствовали, рынок находился под влиянием перетока капитала из перекупленных «акций роста» в недооцененные «акции стоимости».

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику. Эпидемиологическая обстановка в США продолжает постепенно улучшаться, как и в Тихоокеанском регионе. С другой стороны, ухудшение ситуации наблюдается в Великобритании и Израиле, где был введен трехнедельный карантин на фоне вспышки заболеваемости COVID-19. В фокусе инвесторов находится возобновление испытаний вакцины компанией AstraZeneca в Великобритании, а также оптимистичные комментарии гендиректора Pfizer по процессу разработки вакцины, что в совокупности обеспечивает позитивный новостной фон.

Инвесторы продолжают следить за судьбой сервиса TikTok в США. Как стало известно в выходные, приоритетным вариантом китайской стороны является не продажа TikTok, а стратегическое партнерство с Oracle. Двум компаниям удалось достичь предварительного соглашения. Напомним, что президент США ранее настаивал на принудительной продаже сервиса. Позиция Трампа по данному вопросу определит, усилится ли напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина.

Азиатские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Японский Nikkei добавил 0,64%, китайский CSI300 вырос на 0,51% и гонконгский Hang Seng прибавил 0,56%. Европейские индексы преимущественно растут. EuroStoxx 50 добавляет 0,22%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,66%. Фьючерс на нефть Brent снижается до $39,70. Золото колеблется в области $1945. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет колебаться в диапазоне 3330-3400 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на отметке 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к паузе в нисходящем движении. Накануне индекс широкого рынка кратковременно опускался ниже значимого уровня поддержки 3330, но покупатели проявили силу вблизи скользящей средней за 50 дней, которая пролегает на отметке 3321. Характер движения цены указывает на вероятность развития паттерна «медвежья ловушка», но для его подтверждения необходим рост S&P500 выше уровня 3425. Как мы отмечали ранее, сценарий консолидации в ближайшие торговые сессии останется актуальным, если поддержка на уровне 3330 выдержит натиск.

На этой неделе 14 и 15 сентября фармацевтический гигант Pfizer (PFE) проведет День инвестора. Компания представит промежуточные результаты разработок и клинических испытаний препаратов, потенциально способных стать блокбастерами к 2025 г. В центре внимания инвесторов находится разработка вакцины от COVID-19, проводимая совместно с компанией BioNTech (BNTX). Основной вопрос – действительно ли их вакцина может быть готова уже к концу октября? На данный момент лидерами гонки по разработке вакцины считаются компании Pfizer и Moderna (MRNA), что сулит им значительное коммерческое преимущество при успешном завершении испытаний их препаратов и получении EUA раньше конкурентов.

Во вторник после закрытия рынка представит квартальные результаты FedEx – вторая по величине логистическая компания в США. Консенсус закладывает увеличение выручки на 2,9% г/г, до $17,55 млрд, при снижении скорректированного EPS с прошлогодних $3,05 до $2,67. Акции компании стали одним из фаворитов Уолл-Стрит, так как тренд на онлайн-шоппинг благоприятен для увеличения объемов доставки и позволяет компенсировать снижение коммерческого спроса. Ожидаем сильных результатов, однако они могут быть уже учтены в текущих котировках. Главным вопросом для инвесторов является то, имеет ли компания возможность поднять цены на свои услуги, так как увеличение цен является ключом для улучшения операционной рентабельности.

15 сентября отчет по итогам 3-го квартала (заканчивается в августе) представит один из крупнейших в мире разработчиков облачного прикладного программного обеспечения Adobe. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка Adobe вырастет на 11,4% г/г, скорректированный EPS вырастет на 19,8% г/г. Поддержку динамике роста прибыли окажет расширение валовой и операционной маржи до 88,2% и 41,7% соответственно. Мы ожидаем сильной динамики решений подсегмента «Творческое облако» на фоне устойчивого спроса на облачные продукты по подписке для создания контента, работы с документами онлайн, положительного тренда на монетизацию сервисов эмитента. При этом, мы ожидаем, что рост выручки подсегмента решений для маркетинга и цифровой коммерции заметно снизится до около нулевых значений. Мы полагаем, что Adobe может представить сильные данные на фоне благоприятных трендов в сегменте облачного прикладного ПО, что подтвердили недавние отчеты Salesforce, Workday и Oracle.