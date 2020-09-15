«Фридом Финанс»: Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные индексы

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Сегодня на фондовом рынке складывается умеренно позитивный внешний фон. После неоднозначной прошлой недели, характеризующейся разнонаправленной динамикой мировых индексов и высокой волатильностью, инвесторы сосредоточились на ожидании введения ФРС контроля над кривой доходности 16 сентября, на информации и возобновлении испытаний вакцины AstraZeneca в Великобритании. Японские акции растут третью торговую сессию подряд, секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга был избран новым главой Либерально-демократической партии, сменив уходящего премьер-министра Синдзо Абэ. Российские инвесторы ожидают итогов встречи глав России и Белоруссии, заседаний ОПЕК+ 17 сентября и ЦБ РФ в пятницу. Считаем, что ключевая ставка на заседании 18 сентября останется без изменений.

Цены на нефть вновь оказались под давлением после того, как Ирак вслед за Саудовской Аравией и ОАЭ понизил экспортные цены на октябрь. Котировки Brent опустились ниже $40/баррель, что наряду с ростом запасов нефти и нефтепродуктов в США на 2 млн баррелей впервые за 6 недель не способствует восстановлению баланса на рынке. Это оказывает определенное давление на российский рубль. Успокаивающий тон выступлений зампредов ЦБ Ксеньи Юдаевой и Алексея Заботкина на прошлой неделе привел к тому, что цены на ОФЗ в пятницу продемонстрировали рост, впрочем индекс RGBI вновь перешел к снижению в понедельник из-за геополитики. Рубль в первые часы торгов под влиянием этих факторов потерял около 50 коп и оказался выше 75 руб./$. На течение недели после всплеска волатильности рубль ожидает движение в широком диапазоне 74-76,4 руб./$ и 87,6-90 руб./евро.

Тем не менее глобальная склонность к риску поддерживает отечественные индексы. Индекс Мосбиржи растет в рамках 1% (2935 п.), РТС в рамках 0,5% (1230 п). Локомотивом роста стали бумаги Сургутнефтегаза (+2,5%), ММК (+2,3%), Северстали (+2%). Инвесторы продолжают следить за началом восходящего движения в акциях «Газпрома» на волне восстановления цены природного газа. В фокусе внимания завершение процесса перерегистрации «Русала» в российскую юрисдикцию с острова Джерси, что приведет к тому, что бумаги не будут доступны для совершения сделок в течение трех дней до 25 сентября. Бумаги «НорНикеля» приостановили падение после реакции на иск Росприроднадзора и прибавляют в рамках 1%. Важных корпоративных событий сегодня не предвидится. Ориентир по индексу Мосбиржи на неделю: диапазон 2835-3000 пунктов.