«Фридом Финанс»: Доллар закрепится выше отметки 75,5

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешние площадки сегодня заряжены позитивом на фоне новости о том, что наиболее близкая к производству анти-COVID-19 вакцина от британской AstraZeneca проходит тесты после перерыва, вызванного дополнительными проверками со стороны регулятора. Индексы США поле открытия торгов прибавляют в диапазоне от 1,5% до 2%. Европа торгуется нейтрально, Азия ранее закрылась преимущественно в плюсе. Фонды развивающихся стран по индексу MSCI Emerging markets показывают прирост более 1%.

Нефть демонстрирует слабо отрицательную динамику. Это связано с обновленным прогнозом на этот год от ОПЕК. Спрос, согласно аналитикам картеля, будет на 400 тысяч баррелей ниже, чем предполагалось летом. В среднем потребление сырья составит 90,2 млн баррелей против 99,7 млн годом ранее. Эта новость привела к тому, что Brent вновь закрепился ниже отметки $40. Сегодня в моменте бенчмарк доходил до $39,3, повторяя минимум предыдущей недели. В условиях того, что на Мексиканский залив вновь движется тропический шторм, дальнейшее снижение нефти маловероятно. Более правдоподобным видится сценарий роста на этой неделе выше $42.

На фоне роста глобальных площадок довольно уверенно растет и российский РТС. Индикатор на подъеме третью сессию подряд, прибавляя более 0,5% и тестируя отметку 1240 пунктов. К вечеру позитивный импульс несколько ослаб. Текущий уровень вблизи 1230 выглядит неустойчиво. Во вторник мы ожидаем небольшого снижения к отметке 1220 либо рост не выше 1250 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи прибавляет около 1% благодаря спросу на российские активы вкупе с ослаблением рубля к доллару. Рынок растет третью сессию и на отметках 2920-2940 смотрится вполне равновесным. Мы не ожидаем существенной динамики на следующей сессии. Если появятся новые факторы, движение не превысит 20 пунктов вверх или вниз.

В числе отдельных бумаг сегодня выделяются Mail.ru group (+3.5%), ММК (+2,8%), Сургутнефтегаз (+2,5%), ФСК ЕЭС (+2,3%), Сбербанк (+2,2%). Бумаги плавно восстанавливаются вслед за широким рынком. С некоторым опережением идет ФСК ЕЭС. Ее акции сегодня подскочили до максимума с середины августа. С высокой вероятностью за этим последует отскок вниз с консолидацией около 0,2 рубля за штуку.

Падают сегодня Полиметалл (-2,4%) и Алроса (-1,6%), перегретые в ходе предыдущих сессий. В условиях стагнирующих цен на золото перспективы роста акций золотодобывающих компаний все больше вызывают вопросы среди инвесторов. Ожидаем в ближайшие недели просадку Полиметалла к уровню 1800 за акцию.

Рубль довольно быстро сегодня растерял утренний запал и вновь отступает под нажимом доллара и евро. Американская валюта сегодня колебалась в диапазоне 74,6-75,5, остановившись под вечер около 75,1. Европейская денежная единица, отыгрывая укрепление на межбанковском рынке, поднималась от 88,4 выше 89,6. В итоге торги под вечер переместились к отметке около 89,3. На сессии во вторник ожидаем закрепление доллара выше 75,5, а евро около 90.

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С уважением,

Маргарита Торшина

PR-служба ИК «Фридом Финанс»

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