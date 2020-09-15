ИАЦ «Альпари»: Инвесторы продолжают покупать

И снова понедельник в «зеленой» зоне для российского фондового рынка. Хорошо это или плохо? Это вполне позитивно, но если учесть, насколько велики ожидания относительно наступившей недели, сегодняшний прирост видится проблеском оптимизма перед волной турбулентности. Индекс МосБиржи к вечеру тянется к 2936 пунктам и может успеть подрасти вплоть до 2950 пунктов, прежде чем ветер переменится. Индекс РТС торгуется по 1230 пунктов и может закрепиться в диапазоне 1215-1245 пунктов на какое-то время.

В нефти все очень неоднозначно. Во-первых, китайская статистика, которая даст понимание происходящего в экономике Поднебесной, выйдет только завтра, а пока на площадке очень осторожно оценивают потенциал спроса. Во-вторых, в мире по-прежнему с большой осторожностью следят за распространением коронавируса. Это осязаемый риск, и он вполне отчетливо прослеживается в ценах. Сегодня баррель Brent держится под отметкой в $40, что не добавляет рынку оптимизма.

В хорошем плюсе сегодня депозитарные расписки Mail.ru. Здесь, вероятно, учитывается приобретение сервиса «Кухня на районе», которая неплохо впишется в экосистему доставки. Очень неплохо в понедельник выглядят акции «Сбербанка», которым удалось-таки пробить верхнюю границу бокового торгового диапазона 216-224 руб. Если день закроется для бумаги выше 226 руб., новой целью подъема можно будет обозначить область 229-230 руб.

Под давлением держатся бумаги «Полиметалла», «Полюс Золота» и «Алроса». В золоте сегодня, кстати, хороший прирост более 1%, а тройская унция поднимается к $1970.

Доллар США вечером торгуется по 75,25 руб., подрастая без ажиотажа и нервов. Есть шанс, что чуть позже «американец» вернется в пределы 73-75 руб., а пока просто учитывает внешнюю конъюнктуру. Евро вырос до 89,31 руб., но в данном случае единая валюта прочно стоит в диапазоне 88-90 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»