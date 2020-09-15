ПСБ: Рынок продолжил восстановление

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок продолжил восстановление, чему способствовал внешний фон. Поддержку нашему рынку оказала динамика внешних фондовых площадок. И если в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,3% и 1,7% соответственно. Сдерживала покупки в российских бумагах динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 39,7 доллара. На таком фоне к 18.10 мск индекс МосБиржи прибавил 0,9%, поднявшись в район 2937 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ММК, Сургутнефтегаза, ФСК ЕЭС и Сбербанка, рост которых превысил 2,8%. Хуже рынка торговались Полиметалл и Алроса, потерявшие 2,4% и 1,9% соответственно. Отметим, что в рамках прошлой недели индекс МосБиржи вплотную подошел к поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов, после чего началось восстановление. Однако говорить о возобновлении роста не приходится. С технической точки зрения, пробой восходящего тренда и закрепление индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов в начале сентября сигнализируют о развороте рынка. Текущий коррекционный отскок, скорее всего, связан с фиксацией спекулятивных коротких позиций.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии доллар прибавил 0,1%, торгуясь в районе 75,1 рубля, евро вырос на 0,4%, подтянувшись в район 89,2 рубля. Отметим, что давление на национальную валюту оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей – отсутствие уверенности инвесторов в дальнейшем полноценном росте цен на нефть существенно сдерживает покупки в рубле. При этом в ходе сегодняшних торгов укрепление валют развивающихся стран было проигнорировано. Отметим, что рублю не удалось удержать по отношению к доллару позиции ниже 75 рублей, что могло бы говорить в пользу его дальнейшего восстановления и возможности отступления американской валюты в районе 73 рублей. Стабилизация же пары доллар/рубль выше 75 рублей указывает на возможность продолжения ее роста и попыток обновления максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля.