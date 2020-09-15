ИАЦ «Альпари»: Новости из Германии ухудшили положение рубля

В понедельник, 14 сентября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 75,27 руб., евро/рубль — на 0,47%, до 89,26 руб., фунт/рубль — на 0,79%, до 95,72 рубль.

Российская валюта подорожала на открытии, но резко сменила направление на заявлениях из Германии. Правительство Германии утверждает, что наличие в пробах российского политика Алексея Навального вещества из группы «Новичок» подтверждено данными трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции. Запад и Европа хотят услышать от России, что произошло на самом деле.

Инвесторы мгновенно отреагировали продажами рубля на данную новость. Дополнительное давление на нацвалюту исходило от нефтяного рынка. Цена на нефть Brent снижалась до $39,28.

Из-за налогового периода и общего ослабления американской валюты ослабление рубля было ограниченным. Рост пары доллар/рубль был сдержан уровнем 75,74 руб.

Во вторник, 15 сентября, в Азии баррель нефти Brent стоит $39,58. На Форекс курс доллара снизился до 74,90. Вышла серия позитивных новостей из Китая, которая повысила спрос на рисковые активы.

Объем промышленного производства за август в Китае вырос на 5,6% г/г против прогноза 5,1% г/г и предыдущего значения 4,8% г/г. Объем промышленного производства за январь-август вырос на 0,4% г/г (прогноз был+0,2% г/г, предыдущее значение -0,4% г/г).

Объём розничных продаж повысился на 0,5% г/г (ожидался рост на 0,0% г/г, предыдущее значение -1,1% г/г). Объём розничных продаж за январь-август составил -8,6% г/г против прогноза -8,8% г/г и предыдущего значения -9,9% г/г;

Также Китай расширил таможенные льготы на некоторые товары, по которым истекал срок 16 сентября.

Главный китайский эксперт по биобезопасности говорит, что клиническое испытание фазы III прошло очень гладко. Вакцину могут начать применять уже в ноябре или декабре.

Во вторник, 15 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $39,54 (-0,12%). Геополитика продолжит оказывать влияние на валютный рынок. Рубль стабилен на уровне 75,20, но любые признаки ухудшения западной риторики могут вызвать на рынке ралли доллара. Покупатели ждут роста до 78 руб. за доллар США. Чтобы их напугать и заставить частично выйти из длинных позиций, необходимо пробить уровень 74,20. А быстрое падение курса доллара до 73,35 на время отодвигает тему с Алексеем Навальным на второй план.

Доллар в Азии торгуется в минусе к своим конкурентам, поэтому по паре доллар/рубль ожидается открытие снижением.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»