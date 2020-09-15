Комментарии

«Фридом Финанс»: Новый прогноз от Минэкономразвития

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
 
Неделя началась с роста. Положительная динамика обусловлена внешним фоном. Лидерами роста стали бумаги MailRu (+ 3,8%). Лидерами падения стали акции Polymetal (-2,22%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75 на фоне коррекции цены на нефть ниже $40 за барр.  
 
Минэкономразвития обновило макропрогноз, в рамках базового сценария спад ВВП составит 3,9% в этом году, а рост составит 3,3 и 3,4% в 2021 и 2022 годах. Выход на докоронавирусный выход промпроизводства ожидается через год. Инфляция, по мнению министерства, останется вблизи таргтета в 4%. На этом фоне обменный курс USD/RUB ожидается вблизи нынешнего уровня вплоть до 2024 года. Необходимое условие: цена на нефть Urals в диапазоне $41-47 за барр.
 
Мы скептически оцениваем реализацию консервативного сценария на протяжении 3 лет. Волатильность на мировых сырьевых и фондовых рынках и иные неблагоприятные внешние события могут серьезно повлиять на российскую экономику и рубль. Восстановление в немалой степени зависит от ситуации в Европе, КНР и других странах. Доходы бюджета сократились примерно на 13%, и даже в отсутствие внешних шоков при нынешнем уровне расходов и при цене на нефть в диапазоне $41-47 за бар. бюджет может быть дефицитным не только в 2021 г., но и позднее. Экспорт упал на 35%, и его полное восстановление возможно только после победы над коронавирусом. Также не учитывается, что увеличится долговая нагрузка, как минимум до 20% от ВВП, и ее дальнейшее снижение до момента выхода на бездефицитный бюджет и роста экономики маловероятно. 
 
Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2900-2930 п.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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