ПСБ: Давление низких нефтяных цен на рынок ОФЗ нивелируется сохранением монетарных стимулов от мировых Центробанков

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ:

Рублевые облигации в понедельник торговались в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 6,19% годовых, 3-летних – 4,64%. Российские евробонды также сохранили ранее достигнутые уровни. Выпуск Russia`29 торговался около 2,39% годовых, Russia`47 - 3,33%.

Давление на рынок от слабых нефтяных цен (Brent ниже 40 долл забаррель) компенсируется сохранением монетарных стимулов от мировых Центробанков. От начинающегося сегодня заседания ФРС рынок ждет сохранения ставки рефинансирования на уровне 0,25% годовых и подтверждения действия околонулевых ставок до конца 2023 г.

Статистика по ускорению восстановления экономики Китая в августе, а также ослабление доллара к мировым валютам сегодня могут поддержать спрос на активы развивающихся стран, несмотря на слабую конъюнктуру на рынке энергоносителей. Однако навес большого предложения нового госдолга и ожидаемая пауза в решении ЦБР по ставке 18 сентября вряд ли позволят рублевым облигациям показать ценовой рост. Ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,10 - 6,20% годовых.