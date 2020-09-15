«Фридом Финанс»: Корпоративные новости способствуют росту рынка

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 14 сентября американские индексы завершили ростом. S&P 500 поднялся на 1,27%, достигнув 3384 пунктов, Dow Jones прибавил 1,18%, NASDAQ вырос на 1,87%. В условиях отсутствия других драйверов настроение инвесторов определил позитивный корпоративный новостной фон. Технологический сектор вырос на 2,07% благодаря росту отдельных эмитентов, которые потянули за собой остальной рынок: акции NVIDIA выросли на 5,82% на фоне приобретения Arm Holdings за $40 млрд, акции Oracle прибавили 4,32% благодаря переговорам с TikTok о стратегическом партнерстве.

Сегодня мировые фондовые демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Внимание инвесторов сосредоточено на отдельных эмитентах, так как внешний фон не насыщен новостями. Сегодня в Сенате продолжатся обсуждения нового пакета мер поддержки экономики, однако инвесторы уже практически не ждут принятия пакета стимулов до выборов в ноябре. Тем не менее, любые намеки на прогресс в переговорах будут позитивно восприняты рынком.

Растущее число заболевших коронавирусом в Европе сдерживает оптимистичные настроения инвесторов, но не вызывает пессимизм из-за уверенности в том, что повторное закрытие экономик не повторится. Эпидемиологическая ситуация ухудшается во Франции, Великобритании и Испании, что может быть обусловлено сезонным фактором. С другой стороны, темпы заражения в США продолжают снижаться, что поддерживает оптимизм.

Азиатские площадки продемонстрировали преимущественно позитивную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,44%, китайский CSI300 вырос на 0,80% благодаря сильной макростатистике, и гонконгский Hang Seng прибавил 0,38%. Европейские фондовые индексы умеренно растут в начале торгов. EuroStoxx 50 прибавляет 0,22%, британский FTSE100 повышается на 0,47%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис без изменений, около 0,67%. Фьючерс на нефть Brent растет более чем на 1% выше $40 после ежемесячного отчета МЭА. Золото растет на 0,5% и торгуется около $1965. Аппетит к риску умеренно усиливается. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии протестирует уровень 3425 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему промышленного производства в августе. Ожидается, что рост составил 1% против роста на 3% в июле. Снижение темпов роста обусловлено временной приостановкой добычи нефти из-за урагана Лаура. Данные рынка труда сигнализируют о слабом росте промышленного производства в августе.

Крупный разработчик облачного программного обеспечения Adobe представит квартальные результаты после закрытия рынка. Согласно консенсус прогнозу аналитиков, выручка Adobe вырастет на 11,4% г/г и составит $3,16 млрд, скорректированный EPS составит $2,41 против $2,05 годом ранее. Мы полагаем, что Adobe может представить сильные данные на фоне благоприятных трендов в сегменте облачного прикладного ПО, что подтвердили недавние отчеты Salesforce, Workday и Oracle.

Также квартальные результаты представит FedEx – вторая по величине логистическая компания в США. Консенсус закладывает увеличение выручки на 2,9% г/г, до $17,55 млрд, при снижении скорректированного EPS с прошлогодних $3,05 до $2,67. Тренд на онлайн-шоппинг благоприятен для увеличения объемов доставки и позволяет компенсировать снижение коммерческого спроса. Ожидаем сильных результатов, однако они могут быть уже учтены в текущих котировках, которые выросли на 4% за последние 2 дня.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 20 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации. Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, начавшийся в пятницу. Индикатор RSI консолидируется в нейтральной зоне и указывает на краткосрочный баланс между силами «быков» и «медведей». Сценарий консолидации в ближайшие торговые сессии останется актуальным, если поддержка в зоне 3310-3330 выдержит натиск. Главным уровнем сопротивления при восходящем движении будет уровень 3425 пунктов.