«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи готовится протестировать отметку 3000 пунктов

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

Позитивный внешний фон во вторник сложился благодаря оптимистичным данным из Китая. Объем розничных продаж в августе вырос на 0,5% по сравнению с этим же месяцем прошлого года при ожидании нулевого роста. Промышленное производство выросло на 5,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как консенсус-прогноз предполагал более скромное значение, 5,1%. Объем инвестиций в основные фонды Китая также превысил ожидания. В фокусе внимания инвесторов на ближайшие дни заседание ФРС и его влияние на курс доллара, ОПЕК+ и заседание ЦБ РФ. Опережающим индикаторов сегодня выступит возможность S&P500 пробить отметку 3400 п.

Цены на нефть демонстрируют отскок от важного уровня поддержки $39,5 за баррель Brent. Несмотря на то, что МЭА ухудшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 8,4 млн б/с (относительно 2019 г.), ожидания его восстановления на 2021 год повышены также на 0,3 млн б/с, спрос в следующем году составит 97,1 млн б/с. Дисциплина исполнения сделки ОПЕК+ высокая. Ждем новых заявлений в ходе заседания ОПЕК+ 17 сентября, которые станут поддержкой для котировок. Российский рубль после всплеска волатильности на открытии торгов во вторник консолидируется вблизи 75 руб./$. Сохраняем прогноз динамики рубля до конца недели по доллару, диапазон 74-76,4 руб./$. Евро будет находиться в более узком коридоре 88,6-90 руб./евро. При этом всплеск волатильности возможен на вечерней сессии среды и в четверг после заседания ФРС.

Глобальная склонность к риску поддерживает отечественные индексы. Индекс Мосбиржи и РТС растут в рамках 1,5%: 2965 п. и 1245 п. соответственно. Локомотивом роста стали бумаги ТМК (+4%) после объявления новой оферты на выкуп акций у миноритариев по цене 61 рубль, «Мечела» (+3%), который также выкупит акции у миноритариев на 870,5 млн рублей после снятия моратория на банкротство. Расписки Mail.ru Group в лидерах роста (в рамках 3%) на ожиданиях включения Mail.ru в индекс MSCI, ранее было объявлено об их вхождении в индекс Мосбиржи с 18 сентября. Инвесторы оценивают долгожданное анонсирование «Совкомфлотом» планов провести IPO на Мосбирже. При этом государство останется мажоритарным акционером, а будущие покупатели акций надеются на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Наиболее перспективным направлением считаем обеспечение компанией поставок СПГ.

Индекс Мосбиржи готовится протестировать верхнюю границу предполагаемого недельного диапазона – 3000 пунктов. Дальнейшая динамика зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе.