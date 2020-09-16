ИАЦ «Альпари»: На российском фондовом рынке сегодня прямо-таки взрыв оптимизма

Дело даже не в нефтяном отскоке, а скорее в совокупности факторов - от китайской статистики, которая вышла лучше ожиданий, до отсутствия в новостном потоке выраженного негатива. А если все ровно, то почему бы не купить?

Индекс МосБиржи к вечеру прибавляет и торгуется возле 2977 пунктов, то есть рынок вполне четко идет к 3000 пунктов, оставляя за спиной весь сентябрьский сплин. Индекс РТС восстановился к 1250 пунктам и может закрепиться в пределах 1235-1275 пунктов.

Нужно понимать, что покупки идут не потому, что на площадке все внезапно стало прекрасно и риски отпали сами собой, а потому, что в моменте нет негатива. Практически любой минорный повод «уронит» рынки капитала вниз.

Сегодня покупки идут по всему спектру ценных бумаг, проще обозначить те, что держатся под давлением. В минусе акции «М.Видео», которые очень часто идут против рынка, бумаги «ТГК-2» и «Системы».

Потрясающе сильно во вторник выглядят акции компаний металлургического сектора - от «ТМК» до «Распадской», «Мечела» и Русала. Отличные китайские макроэкономические отчеты дали основания для ожидания роста спроса на металлы промышленной группы и производные, что и толкнуло бумаги металлургов вверх. У «ТМК», помимо этого, есть корпоративные новости, поднявшие бумагу к пикам с 19 декабря 2019 года - компания объявила новую оферту на выкуп к миноритариев акций по цене в 61 руб. Еще вчера бумага торговалась по 58,34 руб., сегодня - около 60,80 руб., что закономерно.

Доллар США без фанатизма и ажиотажа сползает вниз в паре с рублем и торгуется по 74,97 руб. - все-таки проторгованный диапазон 73-75 руб. в данном случае имеет свою магию. Евро выглядит спокойно около 89,05 руб. и сохраняется внутри диапазона 88-90 руб., как и ожидалось.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»