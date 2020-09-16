ПСБ: Еще на шаг ближе к сопротивлению

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Во вторник на улучшении внешнего фона российский фондовый рынок смог продолжить волну восстановления. Поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где к вечеру активизировались покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 39,9 доллара за баррель. Также росту российского рынка способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,5% и 1% соответственно. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи вырос на 1,7%, поднявшись в район 2980 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ТМК и Распадской, прибавившие более 3,5%. Хуже рынка торговались ТГК-2 и Полюс, потерявшие чуть менее 0,5%. Отметим, что благодаря росту последних сессий индекс МосБиржи смог от поддержки на уровне 2850 пунктов подняться к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 3000 пунктов. До его преодоления можно говорить лишь о коррекционном подъеме, но не о возобновлении роста. Если же «быкам» удастся отыграть эту отметку, у них появятся шансы на возвращение к историческим максимумам.

На валютной секции Московской биржи рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,4%, вновь отступив ниже 75 рублей, евро потерял 0,5%, торгуясь в районе 88,8 рубля. Отметим, что поддержку рублю оказали, как динамика рынка энергоносителей, так и укрепление ведущих валют развивающихся стран. При этом пара доллар/рубль вновь пытается закрепиться ниже 75 рублей, что будет говорить в пользу ее дальнейшего снижения с возможной целью в районе поддержки, расположенной на уровне 73 рублей. Если же доллар удержит позиции выше 75 рублей. Основным сценарием выступит продолжение роста и обновление максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля.