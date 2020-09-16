«Фридом Финанс»: Фондовые площадки сегодня заряжены позитивом

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В ожидании заявлений от ФРС, которая проводит очередное рабочее заседание, индексы США прибавляют от 0,5% до 1,5%. Европейские биржи растут схожими темпами. Азия закрылась утром преимущественно в зеленой зоне. Индекс развивающихся рынков MCSI Emerging markets на подъеме (до +1,2%).

Нефть слабо растет, но консолидируется под отметкой $40, что позволяет игрокам рынка рассчитывать на завершение даунтренда. Котировки поддерживают новости об урагане «Салли», который остановил нефтедобычу и переработку в южной Луизиане. При этом влияние на стоимость нефти оказалось достаточно вялым. Сегодняшний максимум – $40,3. Мы не исключаем, что после ухода стихии нефть продолжит попытки опуститься ниже $39.

РТС растет пятую сессию подряд на общей волне с мировыми площадками. Сегодня индекс пробился выше отметки 1250 пунктов впервые со 2 сентября. Вполне достижимой на ближайших сессиях выглядит планка 1260, однако в базовом сценарии мы закладываем небольшую коррекцию от текущих уровней вниз. До конца недели РТС может снизиться до 1230 пунктов.

Индекс Мосбиржи демонстрирует самый быстрый подъем внутри дня с 12 августа. Индикатор прибавляет порядка 2%, успешно пройдя отметку 2980 пунктов снизу вверх. Дальнейший рост в диапазон 2980-3000 возможен, но маловероятен. Рынок локально перегрет и будет стремиться к 2960 пунктам.

Среди отдельных бумаг сегодня в лидерах TCS group (+4,3%) и ТМК (+4,4%). Высокая волатильность в бумагах Тинькофф в последние недели стала нормой. По достижении отметки 1900 рублей игроки могут вновь нацелиться на 2000. Расписки TCS group показали, что они могут довольно устойчиво торговаться в диапазоне от 1800 и выше.

ТМК дорожает сегодня на новостях об обратном выкупе акций. Совет директоров объявил buy back по цене 61 рубль за штуку на общую сумму 7,9 млрд рублей. Благодаря бурной реакции рынка на это событие максимум дня сегодня составил 61,3 за акцию, что стало рекордом с декабря 2019 года. Мы полагаем, что на новых уровнях бумага продержится недолго. В ближайшие недели закладываем снижение обратно к отметкам ниже 59,2 рубля за акцию.

Рубль сегодня вновь окреп к основным валютам, что может объясняться повышенным спросом на российские бумаги со стороны нерезидентов. Данный фактор, вероятно, перестанет играть на ближайших сессиях, и вкупе с дешевой нефтью это вызовет новый виток снижения курса российской валюты. На следующей сессии ожидаем доллар и диапазоне 74,9-75,6 и евро в коридоре 88,9-89,7.