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ПСБ: Пара доллар/рубль может закрепиться ниже 75 рублей

 Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором поддержки национальной валюты станет рост рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра прибавляет порядка 1,5%, поднявшись выше 41 доллара. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю. На таком фоне пара доллар/рубль в начале сессии может предпринять попытку отступления под уровень 75 рублей. Закрепление ниже данной отметки будет сигнализировать о росте вероятности продолжения негативной динамики американской валюты с ближайшей целью в районе 73 рублей. При этом во второй половине дня важным фактором для доллара станут результаты заседания ФРС США. В случае если они стимулируют восстановление американской валюты на международном валютном рынке, рубль, несмотря на закрепление нефти выше 40 долларов, растеряет утренний рост, а пара доллар/рубль отыграет отметку 75 рублей.

Напомним, что во вторник рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,4%, закончив торги в районе 75 рублей, евро снизился на 0,5%, отступив ниже 89 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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