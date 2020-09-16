Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 16 сентября: 74,9278 руб/доллар США и 88,8644 руб/евро

ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 74,9278 руб.
  • 1 евро - 88,8644 руб.
  • 10 китайских юаней - 110,8120 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2606 р. (0,35%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4970 р. (0,56%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1160 р. (0,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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