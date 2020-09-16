Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 сентября: 4 746,6099 руб/1 г золота и 66,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 16 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 746,6099 руб.

1 грамм серебра - 66,5900 руб.

1 грамм платины - 2 332,7500 руб.

1 грамм палладия - 5 630,0298 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,9401 р. (1,73%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,0100 р. (3,11%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,7400 р. (3,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,4699 р. (0,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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