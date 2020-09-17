«Фридом Финанс»: В ожидании прогнозов ФРС

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 15 сентября американские индексы завершили на положительной территории. S&P 500 прибавил 0,52% и достиг 3401 пунктов, NASDAQ вырос на 1,21%. Интересно, что Dow Jones и индекс компаний малой капитализации Russel 2000 остались практически без изменений. Акции FAANG, за исключением Apple, стали двигателями роста индекса широкого рынка. Уверенный рост акций Netflix, Facebook и Google обусловил опережающую динамику сектора коммуникаций, который прибавил 1,72%. Значительно хуже рынка оказался сектор финансов, который снизился на 1,36%.

Сегодня мировые фондовые демонстрируют нерешительную динамику в условиях ненасыщенного новостного фона. В центре внимания инвесторов находятся результаты заседания ФРС – главного события на этой неделе. Повышение процентной ставки не ожидается рынком до 2023 года, и сегодня члены Комитета по открытым рынкам могут это подтвердить. Кроме того, в фокусе находятся экономические прогнозы регулятора. ФРС может поддержать рынок акций, если проявит умеренный оптимизм в отношении перспектив восстановления экономики и повысит экономические прогнозы.

Сохранение напряженности между США и Китаем сдерживает аппетит инвесторов к риску. Свежий доклад ВТО, в котором власти США обвиняются в нарушении правил международной торговли, скорее всего, будет проигнорирован участниками рынка. Тем не менее, интригой остается вопрос, позволит ли президент США состояться сделке между Oracle и китайской компанией ByteDance.

Азиатские площадки закрылись преимущественно без изменений. Японский Nikkei поднялся на символические 0,09%, гонконгский Hang Seng почти без изменений, а китайский CSI300 снизился на 0,66%. Европейские фондовые индексы начали торги спокойно. EuroStoxx 50 прибавляет 0,2%, британский FTSE100 снижается на 0,3%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис без изменений около 0,67%. Фьючерс на нефть Brent растет на 2%, до $41,5. Золото растет на 0,7% и торгуется вблизи $1965. Аппетит к риску умеренно усиливается. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии протестирует область 3425-3430 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж за август. Ожидается увеличение объема на 1% по сравнению с июлем. В предыдущем месяце темп роста составил 1,2%. Розничные продажи уже выше февральских уровней благодаря буму онлайн-шоппинга, поэтому замедление темпов роста является закономерным.

Индекс настроений от Freedom Finance без изменений на уровне 20 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к продолжению консолидации. Индекс широкого рынка во вторник продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней и подошел вплотную к 20-дневной скользящей средней на отметке 3429. Пока S&P500 зажат между этими двумя скользящими средними, сценарий консолидации в ближайшие торговые сессии остается актуальным. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне. Главным уровнем сопротивления при восходящем движении будет область 3425-3430 пунктов.