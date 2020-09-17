«Фридом Финанс»: Лидеры роста – Роснефть и Полюс

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах среды складывается смешанный внешний фон. Инвесторы сосредоточились на ожидании итогов заседания ФРС, которое состоится сегодня, в частности ожидаем конкретизации планов по контролю над кривой доходности. Глобальные рынки во многом отыграли коррекцию первой декады сентября и ждут ориентиров от регулятора.

Азиатские рынки при сохранении американо-китайской напряженности удержало от снижения в среду положительное сальдо торгового баланса Японии, которое в августе составило 248,299 млрд йен, что намного выше ожиданий дефицита в 37,5 млрд йен. S&P500 закрепился выше отметки 3400 п., а большинство остальных индексов показали разнонаправленную динамику.

Цены на нефть продолжают отскок от важного уровня поддержки $39,5 за баррель Brent и стремятся протестировать $42/баррель. Поддержкой выступила неплохая отраслевая статистика из США, снижение запасов нефти по данным Американского института нефти (API) составило 9,5 млн б/с против роста на 2,97 млн б/с неделей ранее. Также продолжается сезон ураганов в Атлантике, что вновь угрожает добыче в Мексиканском заливе.

Российский рубль укрепляется, тестируя уровни поддержки 74,7 руб/$, и 88,80 руб/евро. Прогноз динамики рубля до конца недели – диапазон 74-75,7 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 88,4-89,5 руб./евро. При этом всплеск волатильности возможен на вечерней сессии среды и в четверг после заседания ФРС.

После попытки роста в начале торговой сессии индекс Мосбиржи и РТС перешли к незначительному снижению к 2970 п. и 1250 п. соответственно. Минфин принял решение с 2021 года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов. Это потенциально снизит доходы ряда компаний на 90 млрд руб. в год. НорНикель, НЛМК, Фосагро, RUSAL реагируют падением в рамках 1-1,8%.

Основной поддержкой стали растущие акции добывающих компаний: Роснефти и Полюса, рост в рамках 0,7%. Лучше рынка акции Аэрофлота (+0,75%), которые реагируют на вчерашнее утверждение Советом директоров проспекта допэмиссии 1,7 млрд обыкновенных акций. Дальнейшая динамика российских индексов зависит от реакции рынков на итоги заседаний ряда ведущих центральных банков на текущей неделе. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2940-3000 пунктов.