ПСБ: Инвесторы смогут купить акции Совкомфлота на Московской Бирже

ПАО «Совкомфлот», крупнейшая в мире судоходная компания, объявила, что в ближайшее время планирует первичное размещение акций на Московской бирже. Компания готовилась к этому событию много лет. Это первое IPO госкомпании с 2013 года, что является большим событием для российского фондового рынка. Количество акций в обращении может составить до 25%, а объем привлеченных средств от 500 млн долл. США.

Совкомфлот является одним из крупнейших в мире перевозчиков морских грузов и имеет 146 судов, из которых 83 – ледового класса. Общий дедвейт составляет 12,6 млн тонн, а чистая балансовая стоимость судов составляет 6,2 млрд долл. США.

Компания представила впечатляющие результаты за первое полугодие 2020 года, существенно улучшив свои финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выручка компании в последние три года превышает 1 млрд долл. США. 62% выручки приходится на транспортировку нефти, газа и прочих нефтепродуктов. Более трети выручки приходится на обслуживание морских шельфовых месторождений. Эти проекты (Ямал СПГ, Сахалин-1,2 и др.) расположены в арктическом регионе и на Дальнем Востоке.

Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов составляет 20 млрд долл. США с средневзвешенным сроком действия тайм-чартерных договоров 23 года. Компания в 2019 году создала СП с НОВАТЭКом, которое будет управлять 14 ледовыми газовозами российской постройки для проекта «Арктик-СПГ-2». Развитие проектов в Арктике и на рынке СПГ будет фактором роста выручки компании.

СКФ имеет высокую рентабельность бизнеса, в 2019 году рентабельность EBITDA составила 67%, а по итогам первого полугодия 2020 г. она выросла до 74%. Мы считаем, что такое увеличение в рентабельности является разовым фактором, вызванным резким ростом спроса на хранение нефти в танкерах в условиях сниженных цен на нефть. Мы ожидаем, что в дальнейшем уровень рентабельности зафиксируется в диапазоне 55-65%.

По состоянию на 30 июня 2020 года компания снизила показатель чистый долг/EBITDA до 2,7х (на конец 2019 г. данный показатель составил 3,6х). Снижение показателя произошло преимущественно за счет роста EBITDA.

Текущее количество акций составляет 1 966 697 210 шт. Показатель прибыль на акцию (EPS) в 2019 году составил 0,11 долл./акцию, сменил негативную динамику в 2018 году, когда EPS составил -0,11 долл./акцию.

Компания имеет дивидендную политику выплат не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2019 году объем выплат составил 1,43 млрд руб., а в 2020 г. компания выплачивала 7,18 млрд руб. По нашим оценкам, за 2020 год компания может выплатить 16 млрд руб.

Ориентировочно первичное размещение состоится в октябре, а сбор заявок начнется в конце сентября. Компания ожидает привлечь не менее 500 млн долл. США. Привлеченные средства пойдут на развитие компании. Государство получит долю 75%+1 акция, а доля инвесторов составит 25%-1 акция.

При реализации 25% пакет акций за 500 млн долл. США, принимая во внимание «скидку» за отсутствие контроля у миноритарных акционеров, капитализация компании может составить 3 млрд долл. США. При текущем долге 2,8 млрд долл. США, EV составит 5,8 млрд долл. США, а мультипликатор EV/ LTM EBITDA составит 5,6х. При дополнительном выпуске акций в размере 655 565 737 шт., цена акции при размещении может составить 57 рублей.

Компания выбрала лучшее время для вывода части акций в свободное обращение. Мы приветствуем размещение акций СКФ на Московской Бирже. Стоимость акции будет зависеть от параметров размещения, которые будут объявлены позднее. Учитывая, что выручка компании формируется в долларах, акции компании станут отличным активом для «защиты» своего портфеля от валютных рисков.