«Фридом Финанс»: Российский рынок поддерживает нефть

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Основные фондовые площадки сегодня торгуются разнонаправленно. Биржи США после открытия прибавляют не более 0,5%, европейские индексы в минусе в среднем на 0,5%, Азия завершила свою сессию нейтрально. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets в плюсе, приближаясь к месячному максимуму.

Наиболее существенную поддержку российскому рынку сегодня оказывает нефть, которая поднялась на 3% в связи с приходом урагана «Салли» в США, а также новостями, что Арабские Эмираты существенно (на 25%) сократят поставки в октябре ради выполнения ранее установленной квоты в рамках ОПЕК+. На волне всех этих событий баррель Brent впервые за неделю приблизился к $42. Нефть имеет неплохие шансы закрепиться на этой отметке, если будет дополнительный позитив от ФРС, которая, как ожидается, поздно вечером огласит детали нового монетарного курса. Если рынок будет разочарован, то мы увидим очередной откат в зону $39,5-40,5 за баррель.

Отыгрывая все эти факторы, РТС тем не менее показывает отрицательную динамику немногим более 0,5%. Без поддержки со стороны внешних рынков и сырьевых площадок снижение могло быть более существенным. Сегодня рынок в минусе после пяти дней роста, что является нормальной реакцией игроков на локальный перегрев котировок. Сейчас РТС держится чуть ниже 1250. На ближайших сессиях мы ожидаем размах колебаний в пределах 1230-1270 пунктов.

Индекс Мосбиржи в просадке на 0,5%. Рынок умеренно корректируется с 2990 пунктов, которые он достигал этим утром, до 2960 пунктов. Текущее значение индекса достаточно устойчиво. Отсюда рынок до конца недели может дойти до 3000 пунктов и закрепиться немногим выше этой планки.

В числе акций, которые сегодня лидируют на торгах, Московская биржа (+4%) и TCS Group (+3%). Бумаги главного биржевого оператора сегодня преодолели отметку 145 рублей, это близко к абсолютному максимуму 148,8. Учитывая стабильный приток клиентов и оборота торгов в этом году, мы можем уже в ближайшие недели увидеть достижение планки 155 рублей в акциях Московской биржи, что на 7% выше текущих значений.

Основным аутсайдером сегодня выступают акции Татнефти. Привилегированные снижаются на 5,6%, обыкновенные на 4,7%. Снижение происходит в отсутствие новостного фона и может быть связано с внутренней информацией, которой владеют отдельные акционеры компании. В моменте бумага проседала до 9% и сейчас находится на квартальных минимумах. Быстрого отскока в бумаге мы не ожидаем.

Валютные пары сегодня практически без изменений. Доллар зафиксировался на отметке 75, евро держится в середине диапазона 88,5-89 рублей. Мы ожидаем усиление волатильности в четверг и пятницу. В базовом сценарии закладываем рост валют в пределах 1 рубля, однако не исключаем снижения до 40 и 50 копеек соответственно по доллару и евро.