ПСБ: С утра на рынках преобладают негативные настроения

Учитывая внешний фон, сегодня в начале дня ожидаем преобладания продаж в российских акциях, что будет способствовать отступлению индекса МосБиржи под отметку 2950 пунктов.



Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле. Так, уже на открытии пара доллар/рубль поднимется в район 75,3 рубля.



Минфин успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 164 млрд руб. Подтверждение ФРС планов по сохранению околонулевой ставки в ближайшие 3 года выступает позитивным фактором для облигаций развивающихся стран.

Минфин предлагает с 2021 г. отменить льготу по НДПИ для сверхвязкой нефти, ее пользуются Татнефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть - (НЕГАТИВНО)

Аналитики ПСБ: Пока данные варианты выступают в качестве предложения, но в целом отмена льгот является умеренно-негативным сигналом для отрасли в целом. Однако существенного ухудшения финрезультатов уязвимых компаний (Татнефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз) мы не ждем, скорее они будут смещать фокус инвестиций в другие месторождения. Это означает, что проблема разработки ТРИЗ в России, куда входит и высоковязкая нефть, останется нерешенной.



Правительство рассматривает вопрос увеличения НДПИ для добывающих компаний - (НЕГАТИВНО)



Аналитики ПСБ: Власти не в первый раз планируют увеличить налоговую нагрузку российских добывающих и сталелитейных компаний. Чрезвычайные меры поддержки экономики и сформировавшийся дефицит бюджета в этом году требуют искать источники доходов в высокорентабельных отраслях. Наибольшее негативное влияние подобная инициатива может оказать на Норникель, который ежегодно выплачивает в бюджет порядка 14,3 млрд. руб. (221 млн. долл.) в виде НДПИ, а также Русал (компания не раскрывает отдельно расходы по НДПИ в финансовой отчетности). Менее уязвимы Северсталь и НЛМК. На российском рынке сильнее всего это затронет производителей удобрений. Так, «Фосагро», у которой расходы по НДПИ подрастут до 3,5 млрд руб. (в 2019 году 1 млрд руб.). Для «Акрон» НДПИ может увеличиться до 1 млрд руб. по итогам года.

По нашему мнению, увеличение налоговой нагрузки на добывающие компании вполне реально из-за их высокой рентабельности по EBITDA, которая может достигать 30%-50%. Негативный же эффект на финансовые показатели может составить от 1 до 5% EBITDA. Снижение рентабельности по EBITDA компаний оцениваем, как минимум в 1 п.п. Потенциально резкое повышение налога, несмотря на относительно низкие издержи, несет определенные риски для выполнения планов по инвестициям в связи с сокращением объемов добычи из-за снижения налоговой базы.

Наиболее вероятным сценарием, учитывая активное противодействие со стороны горнодобывающих холдингов, видим повышение налогов, но в меньшем размере. Данная новость привела к снижению стоимости акций Норникеля (-1,9%), Русала (-2,5%) и Фосагро (-1,6%). По нашему мнению, негативный эффект будет скорее кратковременным.

Акционеры ММК (ПОКУПАТЬ) одобрили дивиденды за I полугодие в 0,607 руб. на акцию - (ПОЗИТИВНО)

Аналитики ПСБ: В конце апреля этого года ММК объявил, что откладывает решения о промежуточных дивидендах до осени "в целях усиления баланса и ликвидности группы" и вернется к этому вопросу после кризиса и восстановления бизнес-активности на основных рыках сбыта комбината. Утвержденный размер соответствует 100% FCF за январь-июнь, который составил $97 млн, за второй квартал показатель был отрицательным. Возобновление выплат дивидендов окажет положительное влияние на динамику акций компании. Дивидендная доходность при текущих котировках составит 1,6%.