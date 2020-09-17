ИАЦ «Альпари»: Новости из ФРС уронили мировые рынки

В среду, 16 сентября, мировые рынки слегка приуныли. Вчерашнее решение американской ФРС по процентной ставке было ожидаемым – коридор ставок остался прежним в 0-0,25%. Однако довольно размытый сопроводительный комментарий к решению по процентным ставкам о том, что нулевые ставки Федрезерв будет сохранять, пока не будут достигнуты её таргеты по инфляции и безработице, рынок не обрадовали.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл также не обрадовал рынки, заявив на пресс-конференции о «выдающейся неопределённости» в экономике США. В итоге американские фондовые индексы показали неоднозначную динамику. Индекс Dow вырос на 0,13%, но S&P 500 упал на 0,46%, а индекс Nasdaq снизился даже на 1,25%. Очередное ужесточение риторики Дональда Трампа в адрес Китая отправило азиатские фондовые индексы в уверенный минус.

А российский фондовый рынок в среду слабо понизился. Основным негативом стало предложение Минфина РФ о повышении НДПИ для металлургических и горнодобывающих компаний в 3,5 раза, что вызвало продажи акций этого сектора, хотя и не слишком активные. Индекс МосБиржи упал всего на 0,19%, до 2975,01 пункта. А индекс РТС снизился на 0,15%, до 1251,06 пункта.

Лидерами снижения за среду стали привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти», соответственно подешевевшие на 4,38 и 3,87% из-за намерений Минфина отменить льготы по НДПИ для старых месторождений компании. Также в динамику хуже рынка показали обыкновенные акции «Мечела» (-2,5%). Лидерами роста за непростой вчерашний день стали акции «Московской Биржи» (+4,1%), «ИСКЧ» (+2,82%) и не отреагировавшего на тревожные новости из Минфина золотодобытчика «Селигдар» (+2,78%).

По нашим прогнозам, сегодня индекс РТС будет находиться в интервале 1240-1270 пунктов, а сегодняшний коридор для индекса МосБиржи ожидаем в 2960-2990 пунктов.

Рост цены на нефть в среду был вызван бушующими в Мексиканском заливе недалеко от побережья США ураганами, а также неожиданным падением коммерческих запасов нефти за неделю на 4,38 млн баррелей. Цена сорта Brent взлетела на 4,1%, до $42,68 за баррель, а цена WTI поднялась даже на 4,8%, до $40,45 за баррель. Сегодня с утра нефть корректируется в цене: Brent снижается на 1,5%, а WTI — на 1,8%. Прогнозируем по цене Brent на сегодня $41,5-43 за баррель.

Обменный курс доллара США к рублю расчётами «завтра» в среду упал, потеряв лишь 1 коп. (-0,01%), до 74,98 руб. А курс евро к рублю упал на 28 коп. (-0,3%), до 88,57 руб. Ожидаем, что сегодня доллар проведёт торги в интервале 74-75,5 руб., евро — в коридоре 88-89 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»