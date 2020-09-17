ИАЦ «Альпари»: Рубль держится за уровень 75 руб. за доллар США

В среду, 16 сентября, по итогам дня рублю подешевел к британскому фунт и подорожал к единой валюте и доллару США. Пара доллар/рубль снизилась на 0,17%, до 74,86 руб., евро/рубль — на 0,28%, до 88,59 руб. Пара фунт/доллар повысилась на 0,62%, до 97,22 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. В течение дня российская валюта получала поддержку от повышения цен на нефть, налогового периода, а также аукционов Минфина РФ по первичному размещению ОФЗ.

Минфин РФ разместил ОФЗ двух выпусков. Общий объем размещения составил 137,305 млрд руб. при совокупном спросе 231,512 млрд руб.

Цена на нефть Brent выросла на 4,11%, до $42,28. Поддержку ценам на нефть оказали сообщения о том, что американские законодатели, возможно, нашли путь к соглашению по новому пакету мер поддержки экономики, а также ураган «Салли» и отличная статистика в Китае, которая была опубликована во вторник.

Против «британца» рубль ослабился на фоне его укрепления. Курс фунт/доллар вырос на 130 пунктов, до отметки 1,3007. Курс евро/фунт упал более чем на 100 пунктов, до отметки 0,9095. Курс фунта получил поддержку после сообщения о том, что британские законодатели нашли некоторый компромисс по закону о внутреннем рынке, чтобы закон не противоречил уже одобренным соглашениям по Брекзиту.

Снижение курса доллара остановило заседание Комитета открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC). Регулятор принял решение оставить основные процентные ставки в стране на прежнем уровне в диапазоне 0,00 - 0,25%.

ФРС США прогнозирует сохранение базовой ставки на уровне 0-0,25% в 2020-2023 гг. Прогноз по инфляции США в 2020 году повышен до 1,2% с 0,8%, на 2021 год — до 1,7% с 1,6%.

В четверг, 17 сентября, на торгах в Азии Brent стоит $41,76 (-1,23%). Пара доллар/рубль останется торговаться выше поддержки 74,45 руб. Участники внутреннего валютного рынка продолжают отслеживать новости относительно Алексея Навального. Европа ждет от РФ объяснений по поводу отравления.

Рубль хоть и привык к антироссийским санкциям с 2014 года, инвесторы болезненно воспринимают разговоры о новых, так как они могут наложить запрет на покупку ОФЗ. У рубля есть силы вернуться к 73,40 руб. Непонятно только, что может стать триггером для продажи доллара перед выходными.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»