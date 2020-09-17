«Фридом Финанс»: Отыгрываются макроэкономические новости

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост приостановился. Поводом стала слабая внешняя динамика и новости локального рынка. Лидерами роста стали бумаги ДВМП (+6,27%) на фоне новостей о выкупе по 61 руб. Лидерами падения стали акции Татнефти (-4,97%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75.

Анонсировано повышение налогов для добывающих отраслей. Подробностей мало, поэтому пока невозможно оценить влияние события на компании. Например, трехкратный рост налоговой нагрузки на добычу сократит EBITDA Норникеля не более, чем на 4%. При этом компании во многих случаях смогут повысить цены на внутреннем рынке для компенсации расходов. В любом случае, последствия для сырьевых компаний от повышения налогов далеки от катастрофических. В отсутствие кризиса рентабельность показателя EBITDA в сегменте черной металлургии составляет 25-35%, а в цветной превышает 50%. Поэтому реакция инвесторов на новость умеренная, котировки акций сырьевых бумаг, хотя и снижаются, но коррекция носит умеренный характер. Мы ожидаем, что снижение не превысит 5%. Также полагаем, что преждевременно спекулировать на событии, поскольку параметры пересмотра НДПИ неизвестны.

Минфин скорректировал бюджетный прогноз. Подтверждаются предположения о росте долга до 20-21% от ВВП в будущем году. Новость ожидаемая, на наш взгляд, умеренно негативная. Страновой рейтинг не будет ухудшен, но прогноз, может быть понижен до «негативного». Но поскольку ухудшение суверенного рейтинга автоматически ударит по рейтингам корпоративных заемщиков, рост долговой нагрузки государства выше 20% от ВВП нежелателен, так как может затормозить рост экономики и посткризисное восстановление.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2950-3000 п.