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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 сентября: 4 733,1699 руб/1 г золота и 65,9600/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 733,1699 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,9600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 363,2100 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 721,3301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4399 р. (0,28%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,95%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4600 р. (1,31%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 91,3002 р. (1,62%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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