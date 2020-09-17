Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 сентября: 4 733,1699 руб/1 г золота и 65,9600/1 г серебра ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 733,1699 руб.

1 грамм серебра - 65,9600 руб.

1 грамм платины - 2 363,2100 руб.

1 грамм палладия - 5 721,3301 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,4399 р. (0,28%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6300 р. (0,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,4600 р. (1,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 91,3002 р. (1,62%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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