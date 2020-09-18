«Фридом Финанс»: Риторика ФРС не удовлетворила инвесторов

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

По итогам волатильных торгов 16 августа американские индексы преимущественно снизились: индекс S&P 500 потерял 0,46%, скорректировавшись до 3385 пунктов, Dow Jones прибавил 0,13%, NASDAQ потерял 1,25%. Регулятор просигнализировал о том, что ставки останутся без изменений до 2023 года включительно, а также поднял прогноз по ВВП на 2020 год, но снизил на 2021-2022 гг. Рынок вначале позитивно воспринял заявление ФРС, но попал под давление после пресс-конференции. Технологический сектор оказался наиболее слабым во главе с акциями FAANG и потерял 1,56%, тогда как энергетический сектор продемонстрировал отскок и прибавил 4,05% на фоне роста нефтяных котировок из-за ураганов в США.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику, продолжая оценивать результаты заседания и пресс-конференции ФРС. Инвесторы фиксируют позиции в наиболее рискованных акциях, так как Дж. Пауэлл отметил сохранение высокой степени неопределенности в отношении восстановления экономики. Некоторые участники рынка ожидали скорое расширение программы QE, но оказались разочарованы отсутствием новых мер поддержки. Тем не менее Пауэлл повторил, что новые стимулы будут приняты в случае необходимости.

Президент США пытается убедить инвестсообщество в том, что вакцина может быть готова к распространению немного раньше, чем ожидают представители CDC и доктор Фаучи. Администрация США надеется получить около 100 млн доз до конца 2020 года. Считаем, что оптимизм в отношении вакцины и улучшение эпидемиологической ситуации в США удержит индекс широкого рынка от более глубокой коррекции.

Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Японский Nikkei потерял 0,67%, китайский CSI300 снизился на 0,53%, и гонконгский Hang Seng упал на 1,56%. Европейские индексы под давлением. EuroStoxx 50 снижается на 1%. Британский FTSE теряет 0,7% в ожидании результатов заседания Банка Англии.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,68%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42. Золото снижается до $1945. Аппетит к риску неуверенный. Ожидаем, что S&P500 откроется гэпом вниз и в ходе предстоящей сессии будет колебаться в широком диапазоне 3330-3400 пунктов.

Сегодня внимание инвесторов будет обращено на данные по числу выданных разрешений на строительство за август. Ожидается значение 1,520 млн против 1,483 млн в июле. Показатель уже превысил значения начала 2020 года, и строительный сектор в целом показал опережающие темпы восстановления. Инвесторов будет интересовать, сохранятся ли темпы роста сектора.

Также будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается 850 тыс. новых заявок против 884 тыс. неделей ранее. Показатель остается достаточно высоким и тревожным, но демонстрирует постепенное улучшение.

Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 19 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости. Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430. Сформировался «медвежий» свечной паттерн «поглощение». Вероятно снижение до нижней границы текущей консолидации к области 3310-3320 пунктов. Если покупатели не смогут удержать этот важный уровень поддержки, то индекс широкого рынка протестирует отметку 3280.