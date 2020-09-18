ИАЦ «Альпари»: Санкционная риторика заставила «быков» отступить

К 18:30 четверга, 17 сентября, российский фондовый рынок шёл вниз. Индекс РТС падал на 0,59%, в то время как индекс МосБиржи терял 0,1%. Новостной фон по России пока остаётся напряжённым. В Еврокомиссии заявили, что ЕС намерен утвердить «список Навального» по аналогии с уже давно действующим «списком Магнитского», направленный против граждан России, причастных, по мнению чиновников ЕС, к нарушению прав человека. Металлурги и производители минудобрений сегодня в ходе встречи в Минфине так и не смогли убедить ведомство отказаться от планов по повышению НДПИ для этих отраслей.

Негатива российским акциям и рублю также добавил мрачный прогноз от Всемирного банка, предсказавшего, что мировая экономика восстановится на уровне 2019 года не ранее, чем через пять лет. Неудивительно, что «быки» отступили, и российские акции, а также рубль весь день находились под давлением.

Тем не менее, лидерами роста на МосБирже в четверг оказались бумаги X5 Retail Group и акции «ИнтерРАО», подорожавшие на 5,16% и 5,04% соответственно. Аутсайдерами рынка в четверг стали акции группы Polymetal, подешевевшие на 3,95% и падающие сильнее рынка уже второй день обыкновенные акции «Татнефти» (-3,4%). На ближайшие полгода стоимость акции «ИнтерРАО» с высокой вероятностью будет находиться на отметке 6 руб., Polymetal – на уровне 1900 руб. Цель по обыкновенной акции «Татнефти» (обыкновенные акции) в среднесрочном периоде составляет 550 руб., а Х5 retail Group – на отметке 2900 руб. Рекомендуем держать акции «ИнтерРАО», X5 Retail Group и Polymetal и покупать акции «Татнефти».

Российский рубль в четверг, показав на открытии противоречивую динамику, на усилении санкционной риторики подешевел: по отношению к доллару рубль снизился до 75,24 руб., а к евро — до 88,96 руб.

Нефть сорта Brent во второй половине дня четверга, наоборот, дорожала. К вечеру рост составил 1,5% на фоне неожиданного снижения коммерческих запасов нефти в США и информации о разрушительных последствиях урагана «Салли», обрушившегося на юг США и сократившего добычу нефти. На курс рубля и динамику нефтегазовых акций рост цены нефти воздействия в четверг не оказал.

Мы полагаем, что завтра индекс РТС снова проведёт торги в диапазоне 1230-1260 пунктов, а индекс МосБиржи – также в коридоре 2960-2990 пунктов. По курсу доллара к рублю на завтра ожидаем 75-76 руб., а по курсу евро к рублю — в пределах 88-89 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»