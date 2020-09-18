ПСБ: Нефть в ходе торгов поддержала российский рынок

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня на противоречивом внешнем фоне. С одной стороны, продажам на нашем рынке способствовала динамика внешних площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%. В США Dow Jones и S&P500 в рамках первых часов торгов продолжили коррекционную динамику, начатую в среду вечером, снижаясь на 0,1% и 0,6% соответственно. С другой стороны, наши акции получили поддержку со стороны рынка энергоносителей, где, несмотря на слабые фундаментальные факторы, ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent удалось подняться выше 43 долларов за баррель, прибавляя более 2%. На таком фоне к закрытию индекс МосБиржи снизился на 0,1%, удержав позиции выше 2970 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили Полиметалл и Татнефть, потери которых превысили 3%. Лучше рынка торговались ИнтерРАО и X5 Retail Group, выросшие на 6,1% и 5,1% соответственно. Отметим, что в начале торгов российский рынок оказался под давлением и отступил ниже 2950 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в дальнейшем началось восстановление, чему способствовала динамика цен на нефть – ближайший фьючерс на марки Brent не только отыграл утренние потери, но и перешел к росту. Это позволило нашему рынку восстановиться к уровням закрытия среды. Однако, текущая техническая картина говорит в пользу продолжения нисходящей динамики. До преодоления индексом МосБиржи сопротивления на уровне 3000 пунктов, текущее движение укладывается в рамки коррекции к снижению, начатому от максимумов августа.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на 0,2%, торгуясь чуть выше 75,1 рубля, евро прибавил 0,1%, до 88,6 рубля. Отметим, что давление на рубль оказывала динамика валют развивающихся стран, которые в ходе сегодняшних торгов демонстрировали ослабление. При этом ситуация на рынке энергоносителей лишь сдержала продажи в рубле, но не смогла стимулировать его рост. В результате, пара доллар/рубль пытается закрепиться выше 75 рублей. Ожидаем, что в ближайшие сессии она продолжит движение в нижней половине диапазона 75-80 рублей с попытками обновления максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля.