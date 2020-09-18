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Издание Institutional Investor признало Сбербанк Most Honored Company и лучшим по работе с инвесторами в регионе Emerging EMEA

Издание Institutional Investor признало Сбербанк Most Honored Company и лучшим по работе с инвесторами в регионе Emerging EMEA.

Сбербанк второй год подряд признан Most Honored Company в престижном рейтинге издания Institutional Investor и занял первые места сразу в шести номинациях среди компаний финансового сектора Emerging EMEA Executive Team 2020:

  • «Команда по работе с инвесторами» (Best IR Team);
  • «Программа по взаимодействию с инвесторами» (Best IR Program);
  • «Финансовый директор» (Best CFO);
  • «Директор по связям с инвесторами» (Best IR Professional) — Анастасия Белянина;
  • «День аналитика» (Best Analyst Day) — День аналитика Сбербанка — 2019;
  • «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности» (Best ESG Metrics) — интегрированный отчёт Сбербанка за 2019 год.

Александра Бурико, финансовый директор Сбербанка:

«Мы гордимся, что команда Сбербанка сохранила лидерство в рейтинге Institutional Investor. Открытые взаимоотношения с инвесторами позволяют укреплять доверие рынка к компании, что исключительно важно в условиях высокой волатильности. Мы ценим наш диалог с инвесторами, акционерами и участниками рынка, считаем его взаимно полезным и глубоко признательны за высокую оценку нашей команды».

Исследование Institutional Investor — один из наиболее авторитетных рейтингов участников финансового рынка в мире. Уже более 35 лет Institutional Investor отмечает лучших экспертов и передовые компании в индустрии. Голосование в рамках номинации Emerging EMEA Executive Team 2020 проходило в марте- апреле 2020 года и отражает мнение 992 респондентов более чем из 500 крупнейших управляющих компаний и банков мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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