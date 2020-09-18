ИАЦ «Альпари»: На мировых фондовых рынках резвятся «медведи»

В четверг, 17 сентября, унылый настрой на мировых рынках сохранился, «медведи» резвились, хотя не слишком активно. Пандемия Covid-19 пока никуда не ушла, в некоторых европейских странах снова заметно выросло количество заразившихся пандемией коронавируса, а в Канаде даже говорят о развитии второй волны эпидемии и даже о возможной утрате со стороны властей контроля над числом заражённых.

Всемирный банк прогнозирует, что на докризисном уровне мировая экономика восстановится не ранее, чем через пять лет. В Конгрессе США по-прежнему нет согласия о размере пакета стимулирующих экономику мер, демократы во главе с едва ли не основным оппонентом Трампа Нэнси Пелосси требуют увеличить пакет до $3 млрд. А в ФРС США после объявления решения о сохранении коридора процентных ставок на прежнем уровне так ничего и не сказали о возможном увеличении объёма покупок активов в ближайшее время, что разочаровало американский рынок. Индекс Dow в четверг упал на 0,47%, S&P 500 - на 0,84%, а индекс Nasdaq, довольно сильно теряющий в весе уже несколько дней, упал в четверг ещё на 1,27%. А вот в Китае и азиатских странах второй волны пандемии, видимо, не боятся, в Китае идут испытания 11 новых вакцин от коронавируса, а фондовые рынки стран Юго-Восточной Азии вчера пребывали в «зелёной зоне».

А российский фондовый рынок в четверг выбрал не растущее «восточное» направление, а падающее «западное», прежде всего, на негативных внутренних новостях. Переговоры руководителей металлургических и горнодобывающих компаний с руководством Минфина РФ по отмены предложения министерства о более чем троекратном повышении НДПИ для этих отраслей ни к чему не привели – министр финансов Антон Силуанов объявил, что повышенный НДПИ для металлургии и горнодобычи уже заложен в проект госбюджета на ближайшие три года. Индекс МосБиржи в четверг упал на 0,11%, до 2971,74 пунктов, а индекс РТС снизился сильнее, на 0,68%, до 1243,29 пунктов.

Лидерами снижения в четверг стали акции золотодобывающей группы Polymetal, подешевевшие на 6,54% из-за ожидаемого повышения НДПИ. Динамику слабее рынка показали нефтегазовые «фишки», особенно акции «Газпром нефти» (-2,8%) и обыкновенные акции «Татнефти» (-2,64%). В свою очередь, на падающем рынке в четверг наблюдался рост в электроэнергетике и розничной торговле. Так, очень мощно выросли акции «ИнтерРАО» (+5,64%) на пока не подтверждённых сообщениях в СМИ о возможной покупке эмитентом контрольных пакетов в энергокомпаниях «Юнипро» и «Энел Россия»; также существенно выросли в цене бумаги торгового холдинга X5 Retail Group (+4,73%) и обыкновенные акции «Россетей» (+4,43%).

Мы прогнозируем, что сегодня индекс РТС опять проведёт торги в интервале 1240-1270 пунктов, а индекс МосБиржи снова останется в диапазоне 2960-2990 пунктов.

В четверг продолжилось нефтяное ралли на новостях об ураганах в США, сокративших добычу в Мексиканском заливе и на информации с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где говорилось о том, что участники сделки за некоторым исключением в целом выполняют её условия. Цена нефти марки Brent выросла за день на 2,3%, до $43,65 за баррель, а цена WTI - на 1,9%, до $41,22 за баррель. Сегодня с утра рост продолжается: Brent растёт на 0,48%, а WTI дорожает на 0,33%. По цене Brent на сегодня ожидаем $43-44,5 за баррель.

Курс доллара к рублю расчётами «на завтра» в четверг вырос на усилении санкционной риторики Запада против России, прибавив 23 коп. (+0,3%), до 75,2 руб. Курс евро к рублю вырос на целых 56 коп. (+0,63%), до 89,12 руб. Мы прогнозируем, что сегодня доллар будет торговаться в интервале 75-76 руб., евро — в коридоре 88,5-89,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»