ИАЦ «Альпари»: Рубль успешно сдерживает удары от ЕС

В четверг, 17 сентября, российский рубль выглядел крайне слабо. Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,41%, до 75,17 руб., евро/рубль - на 0,53%, до 89,07 руб., фунт/рубль - на 0,32%, до 97,53 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам. Рубль находился под давлением в течение дня несмотря на повышение нефтяных котировок. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 2,35%, до $43,28. Котировки выросли на фоне новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Страны ОПЕК+ договорились соблюдать соглашение по сокращению добычи нефти. Если сегодня сохранится нисходящая динамика по доллару, то цена на нефть продолжит рост к уровню $45,80 за баррель.

Негативный фон на внутренний валютный рынок исходил от продаж ОФЗ и санкционной угрозы. Европейский парламент (ЕП) в принятой в четверг резолюции призвал ЕС усилить санкционное давление на российскую власть и пересмотреть отношения с Россией в связи с предполагаемым отравлением Навального. Также Европарламент считает, что реформа Конституции России, которая обнулила сроки президента Владимира Путина, состоялась «незаконно».

Сегодня утром на торгах в Азии нефть марки Brent подорожала на 0,43%, до $43,48. Нефтяной рынок и налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту перед выходными праздниками.

Ключевым событием дня станет заседание Банка России. Последние данные об инфляции и слабость рубля придают уверенность в том, что ЦБ РФ возьмет паузу и оставит ключевую ставку на прежнем уровне 4,25%. Когда рубль находится под давлением, то он в пятницу чаше ослабляется к доллару, чем укрепляется. Поддержка находится на уровне 74,55 руб., сопротивление - на 75,55 руб. Выход из диапазона укажет направление будущего движения на 1-2 дня.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»