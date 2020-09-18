ПСБ: Мировые фондовые рынки завершают неделю умеренно-негативно

Мировые фондовые рынки завершают неделю умеренно-негативно. Причиной настороженности инвесторов выступают опасения ФРС по поводу восстановления деловой активности, а также макроэкономическая статистика, которая сигнализирует о замедлении оживления (ранее на этой неделе вышли не оправдавшие ожиданий данные по пром. производству и розничным продажам в США). Число первичных обращений за пособиями по безработице по итогам недели снизилось с 884 тыс. до 860 тыс., что оказалось несколько выше консенсус прогноза. Количество активных заявок снизилось до 12,6 млн. по сравнению с ожиданиями в 13 млн. Тем не менее американский рынок труда выглядит неуверенно, уровень безработицы достаточно высокий и новых стимулов от Конгресса, на которые надеются участники рынков может быть недостаточно. На этом фоне американский рынок вчера продолжил снижение: индекс Nasdaq: -1,2%, S&P 500: -0,8%, Dow Jones: -0,5%. Европейские индексы под давлением из-за роста числа заболевших коронавирусом. Приближение выборов президента в Штатах повышает волатильность на рынках, что может перевесить текущие факторы инерционного роста: информация о разработке вакцины и рост стоимости технологических компаний.



Сегодня настроения на мировых рынках можно охарактеризовать как разнонаправленные. Азиатские фондовые площадки игнорируют снижение американского рынка, фьючерсы на индексы в США в небольшом плюсе за счет роста спроса на акции IT компаний, в то время как европейские рынки в минусе. Некоторую поддержку могут продолжить оказывать восстановление нефтяных котировок.



Вчера индекс МосБиржи (-0,1%) провел волатильную торговую сессию и завершил торги умеренным снижением. Сильную динамику показали преимущественно бумаги внутренних секторов, спросом пользовались также акции сталелитейных компаний, нефтегазовый и финансовый сектора выглядели не так уверенно. Сегодня, учитывая смешанные настроения на глобальных рынках и отсутствие поддержи со стороны внутренних факторов, индекс МосБиржи, по нашему мнению, способен задержаться в середине диапазона 2950-3000 пунктов, преодолеть отметку в 3000 пунктов в текущих условиях, скорее всего, будет затруднительно. Главным событием дня станет заседание Банка России, на котором, по нашему мнению, ключевая ставка сохранится на текущем уровне в 4,25%.