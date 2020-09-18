Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 сентября: 4 680,6099 руб/1 г золота и 64,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 680,6099 руб.

1 грамм серебра - 64,6600 руб.

1 грамм платины - 2 299,0801 руб.

1 грамм палладия - 5 717,4902 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,5599 р. (1,11%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (1,97%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 64,1300 р. (2,71%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,8401 р. (0,07%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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