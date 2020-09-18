«Фридом Финанс»: Итоги заседания ОПЕК+ подтолкнули котировки нефти вверх

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс»:

На глобальных рынках в пятницу преобладают позитивные настроения, из основных азиатских индексов снижение продемонстрировал только новозеландский NZX50 (-1,22%). Фьючерс на американский S&P500 после вчерашней коррекции демонстрирует нейтральную динамику. Статистика рынка труда в США в целом соответствовала ожиданиям, как и итоги заседания Банка Англии. Новостной фон нейтральный. Российский индекс Мосбиржи теряет в рамках 0,3%, РТС вблизи нулевой отметки.

Итоги заседания ОПЕК+ подтолкнули котировки нефти вверх. Россия в августе исполнила соглашение на 98% от плана, а в целом уровень исполнения договоренностей ОПЕК+ составляет больше 100%. Страны-«нарушительницы» договоренностей будут корректировать уровень добычи до конца года. Наряду со снижением добычи в США из-за урагана Салли, который обрушился на побережье Мексиканского залива это подтолкнуло октябрьские нефтяные фьючерсы Brent к $43,5/баррель.

Рубль укрепляется к доллару, но продолжает находиться чуть выше отметки 75 руб./$. Евро незначительно укрепился к рублю и находится вблизи 88,9 руб./евро в первую очередь в результате ралли евровалюты относительно доллара после выхода вчерашней статистики в строительном секторе и по рынку труда в США. Прогноз динамики рубля на следующую неделю по доллару -диапазон 74-76,4 руб./$. Евро будет находиться в коридоре 87,6-90 руб./евро.

Важнейшим событием дня стало заседание ЦБ РФ. Ключевая ставка ожидаемо осталась на уровне 4,25%. Основой политики денежно-кредитной политики ЦБ является инфляционное таргетирование, показатель инфляции может быстро выйти за рамки таргета ЦБ в случае продолжения девальвации рубля. Однако годовая инфляция на 14 сентября осталась на уровне 3,7% (г/г), как и неделей ранее. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Столь «мягкий» комментарий ЦБ позволяет прогнозировать сохранение ставки и на следующем заседании 23 октября.

Российский рынок нейтрально реагирует на итоги заседания Банка России. Ориентир по индексу Мосбиржи на ближайшую неделю: диапазон 2835-3020 пунктов.