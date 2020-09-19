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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 сентября: 4 715,5000 руб/1 г золота и 65,2800/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 715,5000 руб.
  • 1 грамм серебра - 65,2800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 274,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 659,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,8901 р. (0,75%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6200 р. (0,96%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,2501 р. (1,05%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,1602 р. (1,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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