«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи консолидируется на уровне 2950

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые рынки завершают неделю в спокойном тоне. Индексы США и Европы показывают преимущественно слабые колебания в пределах десятых долей процента. Азиатская сессия ранее завершилась в плюсе, но индексы развивающихся стран в среднем остались под давлением, показав легкое снижение по индикатору MSCI Emerging markets.

Общей стабильности на рынке добавила нефть, которая днем довольно активно росла, росла с $42,5 до $43,8 на фоне позитивных заявлений от членов ОПЕК+, которым по большей части удается удерживать добычу в рамках квоты. Позднее баррель стабилизировался в диапазоне $43-43,5, где он находился и накануне. До конца дня ожидается выход данных по числу добывающих вышек в США от Baker Hughes. Если цифры окажутся заметно выше или ниже уровня предыдущей недели (несколько последних месяцев особых изменений не наблюдается), то Brent может отскочить в пределах $1 выше или ниже текущих значений.

Российский РТС снижается, торгуясь вблизи 1230 пунктов. За неделю рынок практически не изменился, в сумме отыграв около 1%, хотя в середине недели мы видели рост выше 1250 пунктов. Мы считаем довольно высокой вероятность продолжения восходящего тренда. К следующей пятнице рынок может более уверенно закрепиться выше уровня 1250 пунктов, а в отдельные дни доходить до 1270. В случае роста волатильности на сырьевых площадках не исключен поход на 1200 и ниже вплоть до 1170 пунктов.

Индекс Мосбиржи консолидируется возле уровня 2950, теряя около 0,5%. За неделю рынок набрал в весе немногим более 1%. На ближайшие пять торговых сессий в базовом сценарии мы закладываем рост внутри диапазона 2950-3000 пунктов. Но не исключаем, что может быть повторная просадка до 2900 и ниже – вплоть до 2860 пунктов.

Среди акций сегодня обращают на себя внимание ЛСР, которые прибавляют 3,3%. Бумаги сегодня вышли на 7-месячный максимум выше 877. Весь посткарантинный период акции застройщика показывают уверенную динамику, отражая надежды инвесторов на рост ипотечных покупок. На следующей неделе может быть взята психологическая планка 900, что всего на 3% выше текущих значений. Закрепившись на этой отметке, ЛСР может отправиться на абсолютный исторический пик 930 рублей за штуку.

В числе основных аутсайдеров сегодня Лукойл (-2,6%). Акции компании второй раз за этот месяц падают к полугодовым минимумам. На наш взгляд, текущие котировки весьма привлекательны для покупки на короткий и средний срок. Акции Лукойл могут набрать более 5% еще до окончания этого месяца.

Сохранение ключевой ставки ЦБ сегодня на уровне 4,25% не стало сюрпризом для рубля. Он не сменил направления, продолжив торговаться ниже уровней четверга по отношению к доллару и евро. Обе валютные пары сегодня выросли на 30 и 40 копеек соответственно по доллару и евро. Давление на рубль могли оказать заявления США о санкциях для Белоруссии, а также то, что игроки предпочли закрыть позиции в национальной валюте перед выходными. Мы ожидаем на следующей неделе откат доллара к 74,5 и евро ниже 88.