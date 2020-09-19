ИАЦ «Альпари»: Позитив проходит мимо фондового рынка и рубля

К 18:00 пятницы, 18 сентября, российский фондовый рынок падал, как и днём ранее. Индекс РТС снижался на 0,79%, а индекс МосБиржи падал чуть меньше, теряя 0,47%. Санкционная риторика против России в США и Евросоюзе пока не утихает. Под давлением по-прежнему находятся акции предприятий металлургии и горнодобычи, так как, согласно заявлению Минфина РФ, вопрос о более чем троекратном повышении НДПИ для этих отраслей можно считать практически решённым. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия Covid-19 возобновила распространение по Европе, а в России сегодня впервые с конца июля число заразившихся опасным коронавирусом приблизилось к 6 000, в том числе в Москве – к 800.

Банк России сегодня ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне в 4,25%, что было связано с возросшими темпами годовой инфляции потребительских цен за август. На пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор располагает всеми инструментами для предотвращения падения рубля из-за геополитических угроз, и что ЦБ РФ планирует аккуратно продавать валюту по поручению Минфина до конца года.

Лидерами роста на падающем рынке в пятницу стали акции строительной группы «ЛСР» (+3,47%), а также акции «РусГидро» (+2,43%) и «ФСК ЕЭС» (+2,16%). Динамику хуже рынка в последний рабочий день недели показали акции золотодобывающей группы Petropavlovsk, потерявшие в цене 2,96%, и бумаги QIWI (-2,4%).

Российский рубль в пятницу чувствовал себя неуверенно: сначала отреагировал укреплением на решение Банка России оставить без изменений ключевую ставку, но к вечеру вновь ослаб. По отношению к доллару рубль во второй половине дня подешевел на 0,49%, а по отношению к евро — на 0,56%.

Нефть марки Brent в пятницу росла, к вечеру прибавляя 0,18%, видимо, на позитивных новостях с министерского мониторингового комитета ОПЕК+ о том, что спрос на нефть в мире начинает восстанавливаться.

Мы считаем, что в понедельник и на следующей неделе индекс РТС может провести торги в диапазоне 1220-1270 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале значений 2950-3000 пунктов. По курсу доллара к рублю в понедельник ждём 74,5-76 руб., а по курсу евро к рублю — 89-90 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»