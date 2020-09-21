ИАЦ «Альпари»: Рубль остается стабильным около уровня 75,50 руб.

В пятницу, 18 сентября, торги по иностранным валютам закрылись ростом. Рубль сдал позиции по всему рынку. Пара доллар/рубль повысилась на 0,76%, до 75,74 руб., евро/рубль - на 0,68%, до 89,67 руб., фунт/рубль - на 0,31%, до 97,82 руб.

Рубль не отреагировал на решение Банка России сохранить ключевую ставку на отметке 4,25%, так как оно было ожидаемо рынком, однако ушёл в минус на американской сессии. Его ослабление к основным валютам можно связать с техническими факторами перед выходными днями, а также незначительным снижением цен на нефть. По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 0,68%, до $42,92 за баррель. Без роста фондовых индексов ценам на нефть не вырасти. Для покупателей ближайшая цель видится на уровне $44,35.

На настроения участников рынка также продолжали давить опасения по поводу роста числа случаев инфицирования коронавирусом и слабого восстановления мировой экономики.

Так, 18 сентября Европа установила рекорд по количеству выявленных за сутки заболевших - 79776 чел. Рост числа инфицированных связан с увеличением количества тестов. Коронавирусные ограничения ужесточили Австрия, Дания, Испания и Израиль.

В понедельник, 21 сентября, торги в Азии открылись снижением по доллару. Тон торгам задал своим укреплением новозеландский доллар. Росту котировок способствовала новость о снижении уровня опасности из-за COVID-19 в Новой Зеландии. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала ослабить карантинные ограничения и присвоить первый уровень опасности с 22 сентября. В Окленде уровень опасности понизится до второго.

Нефть сорта Brent подорожала на 0,50%, до $43,19. На валютном рынке рубль укрепился к доллару до 75,44 руб. По рублю сохраняется напряженность на фоне опасения санкций, связанных с ситуацией в Белоруссии и отравлением А.Навального. Приближение выборов в США (3 ноября) тоже прибавляют неопределенности мировым рынкам.

При сохранении положительной динамики на нефтяном рынке пара доллар/рубль вернется к уровню 75,10 руб. При снижении цен на нефть и укреплении доллара стоит ожидать повышения курса доллара до уровня 76,50 руб. Налоговый период должен удержать рубль от ослабления. Пик налоговых платежей приходится на 25 сентября.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»