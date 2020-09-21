ИАЦ «Альпари»: Нейтральный внешний фон может перейти в негативный

В пятницу, 18 сентября, основные западные фондовые рынки снизились. На общем негативе снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,67%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился сильнее, на 1,18%. Среди лидеров снижения – «Петропавловск» (-4,96%) и QIWI (-2,75%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,88%.

Сегодня утром рынки стран АТР дружно снижались на 0,5-1,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 298 п., на 0,56% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение в Азии задает негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2920-2980 пунктов, по индексу РТС — 1215-1240 пунктов.

Вслед за акциями в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 75,7450 руб. (+57,5 коп.). Европейская валюта выросла до 89,6725 руб. (+60,25 коп.).

Сегодня утром нефть торгуется вблизи уровней закрытия пятницы, это задает нейтральный внешний фон перед началом торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 75,0-76,5 руб., для европейской валюты — 88,8-90,6 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»