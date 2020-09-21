«Фридом Финанс»: Снижению ставки препятствуют риски

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали бумаги ЛСР (+3,02%). Лидерами падения стали акции Русснефти (-9,44%). Пара USD/RUB подскочила до максимума за неделю – 75,50.

Нефтяная отрасль может лишиться ряда льгот. Отмена льгот по НДПИ на отдельные месторождения, а также корректировка режима НДД может принести в бюджет 290 млрд руб. Наибольшие потери могут понести Лукойл, Роснефть, Башнефть, а также, возможно, Татнефть и Сургутнефтегаз. Но стоит отметить, что эти же игроки ранее сэкономили 190 млрд руб. на введении режима НДД, так что о катастрофическом сценарии для сектора речи быть не может. Из негативных обстоятельств: невыполнения планов по сокращению добычи ОПЕК+ в объеме около 2 млн барр. в день и планы Ливии наладить экспорт (объем неизвестен). Мы полагаем, что корректировки налогов не приведут к существенному пересмотру ориентиров по прибыли сектора (в пределах 5%). Более значимым фактором является цена на нефть и объемы сбыта, прогноз которых сейчас не особенно надежен.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,5%. Эльвира Набиуллина видит пространство для снижения ставки, но в краткосрочном периоде этому препятствуют проинфляционные факторы. Последствия пандемии могут сказываться на протяжении длительного времени, а сейчас наблюдается рост заболеваемости. Упомянуты и геополитические риски, значит, они тоже принимаются во внимание. На мой взгляд, вероятность смягчения до конца года снизилась до минимума.

Ожидаем смешанную динамику. Ожидания в паре USD/RUB: 75,00-76,00, по индексу Мосбиржи: 2900-2950 п.