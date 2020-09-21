Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 21 сентября: 75,0319 руб/доллар США и 88,9578 руб/евро

ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 75,0319 руб.
  • 1 евро - 88,9578 руб.
  • 10 китайских юаней - 111,0070 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1622 р. (0,22%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3265 р. (0,37%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1230 р. (0,11%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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