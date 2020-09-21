«Фридом Финанс»: В центре внимания крупнейшие банки

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 августа американские фондовые индексы завершили в минусе. S&P 500 упал на 1,12%, до 3319 пунктов, NASDAQ потерял 1,07%, а Dow Jones — 0,88%. Негативная динамика частично объясняется решением ввести ограничительные меры на сервисы TikTok и WeChat, так как это повышает риск нового витка конфликта между КНР и США. На ход торгов также повлияла экспирация опционов. Из-за этого фактора увеличились волатильность и обороты. Акции FAANG заметно снизились, технологический сектор упал на 1,66%.



Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В центре внимания инвесторов акции крупнейших банков, падающие в пределах 6-8%. По сообщениям BuzzFeed со ссылками на файлы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, ряд знаменитых банков с 1999 года участвовал в отмывании денег для своих клиентов, а государственные органы не смогли остановить этот процесс из-за сравнительно небольших штрафов, которые предусмотрены за подобные незаконные операции. Высокая неопределенность, риск новых штрафов и более жестких регулирующих мер пугает инвесторов банковского сектора.

Пессимистичные настроения на рынке обусловлены также ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе и США. В Великобритании правительство обсуждает новые ограничительные меры. В субботу в США было зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за две недели. Считаем, что инвесторы продолжат остро реагировать на рост заболеваемости, так как новых экономических стимулов не будет до ноября.

Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Китайский CSI300 снизился на 0,98%, гонконгский Hang Seng упал на 2,06%. В Японии выходной, поэтому биржи были закрыты. Европейские индексы под давлением. EuroStoxx 50 рухнул на 2,6%.

Аппетит к риску слабый. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,66%. Фьючерс на нефть Brent подешевел почти на 2%, до $42,2. Золото опустилось в цене до $1939.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии окажется под давлением продавцов и будет торговаться в диапазоне 3240-3300 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 18 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 демонстрирует признаки краткосрочной слабости. Впервые с 23 апреля индекс широкого рынка завершил сессию ниже 50-дневной скользящей средней, что увеличивает риск углубления коррекции. Индикаторы RSI и MACD подтверждают слабость покупателей. Ближайшая сильная поддержка расположена на отметке 3280, следующая — на психологически важном уровне 3200.

В этот вторник, 22 сентября, состоится одно из самых ожидаемых событий этой недели – презентация Battery Day компании Tesla. Илон Маск через Twitter уже объявил, что на этой презентации будет анонсировано несколько важных инноваций. На этом фоне несколько аналитиков существенно подняли целевые цены по акциям Tesla. Инвесторы ждут значительных улучшений, связанных почти со всеми характеристиками аккумуляторных батарей: долговечность, вес, себестоимость, размер и т.д. В частности, ожидается, что будут представлены батареи, способные обеспечивать до 1 млн миль (1,6 млн км) пробега без замены. Тем не менее, если новинки не впечатлят инвесторов, акции Tesla могут оказаться под давлением.

После закрытия завтрашних торгов квартальные результаты представит Nike. Консенсус закладывает снижение выручки на 14,6% г/г, до $9,10 млрд, при падении скорректированной EPS с прошлогодних $0,86 до $0,46. Ожидается, что Nike зафиксирует постепенное восстановление спроса на спортивные товары после падения выручки на 38% в прошлом квартале. Нас интересует прежде всего то, как цифровые каналы продаж способствуют восстановлению выручки компании. Комментарии к планам по снижению расходов также будут в фокусе в связи с сохраняющейся цифровизацией бизнеса. Менеджмент, скорее всего, отметит сохраняющиеся риски, связанные с COVID-19. Вместе с тем мы ждем позитивных комментариев по восстановлению спроса в Китае.

24 сентября отчет за третий квартал, завершившийся для компании в августе, представит одна из крупнейших сетей гипермаркетов Costco. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка ретейлера вырастет на 9,6% г/г, до $52,06 млрд, скорректированная EPS повысится на 5,1% г/г, до $2,83. Ожидаем, что сохранение неблагоприятной эпидемиологической ситуации продолжит оказывать поддержку выручке компании. Costco ранее опубликовала достаточно сильные результаты продаж за август. Рост выручки за месяц составил 15%. В стремительно развивающемся онлайн-сегменте показатель увеличился на 102%. Ждем комментариев менеджмента относительно дальнейшего развития направления e-commerce.