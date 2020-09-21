ИАЦ «Альпари»: Рынок акций за неделю - «Тинькофф» не боится повышения налогов

На прошлой неделе, с 14 по 18 сентября, российский фондовый рынок возобновил рост, хотя довольно осторожный. С одной стороны, тема санкций несколько приутихла, с другой – возобновились опасения второй волны пандемии Covid-19, в ряде стран Европы и Азии ужесточаются противоэпидемические ограничительные меры. Индекс МосБиржи за неделю вырос на 1,4%, до 2951,79 пунктов, а индекс РТС уже вторую неделю растёт очень сдержанно, прибавив на прошлой неделе всего 0,46% и повысившись до 1228,64 пунктов. Цена нефти Brent на прошлой неделе хорошо выросла, прибавив 8,3% и подорожав выше $43 за баррель, а цена золота за неделю повысилась только на 0,5%.

На прошлой неделе акции секторов металлургии и горнодобычи сотрясла неприятная новость о том, что Минфин намерен повысить налог на добычу полезных ископаемых для горнодобывающих и металлургических предприятий в 3,5 раза. Но в итоге не все акции данных секторов отреагировали падением на это событие, которое уже представляется неизбежным, например, акции сталелитейных компаний и некоторых производителей минеральных удобрений за неделю выросли в цене. Лидировали в росте бумаги розничной торговли, финансового сектора и некоторые акции нефтегазовых компаний.

Чемпионом по темпам роста на прошлой неделе стали бумаги финансовой группы TCS, подорожавшие на 11,5%, до 2012,8 руб. за акцию. Возможно, что акции росли в преддверии ожидаемого решения Банка России по ключевой процентной ставке, которая осталась неизменной на уровне в 4,25%. Группа TCS от низких процентных ставок уже выиграла: и благодаря растущему спросу клиентов на кредитование, и также из-за роста привлекательности фондового рынка, увеличившего число открытых клиентских счетов по брокерскому обслуживанию группы за 1 полугодие 2020 года в десять раз в годовом выражении. У нас пока нет рекомендации и целевой цены по бумагам этого весьма интересного, на наш взгляд, эмитента.

Хуже рынка на прошлой неделе оказались акции горнодобывающей группы Polymetal, подешевевшие за неделю на 9,5%, до 1739,9 руб. за акцию. Скорее всего, это была реакция рынка и на новости о повышении НДПИ, и на то, что на фоне негативных новостей компания оказалась довольно сильно переоценённой по сравнению с аналогами. На фоне ожидаемого роста издержек у компании мы снизили целевую цену по этим бумагам на 5% до 1800 руб., хотя не исключаем, что на фоне роста цен на золото их привлекательность может опять повыситься. Рекомендуем «держать» акции.

По нашей оценке, на текущей неделе индекс РТС проторгуется в коридоре 1190-1240 пунктов, а индекс МосБиржи — в интервале 2890-2940 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»