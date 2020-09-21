«Фридом Финанс»: В акциях металлургических и добывающих компаний наблюдается консолидация

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск снизился на 1,6%, следуя за динамикой американских фондовых индексов и цен на нефть. Рост на фондовом и товарном рынках в последние месяцы заметно опередил фактическое восстановление спроса в широкой экономике, что и обусловило коррекцию. Технические факторы в целом тоже неблагоприятны. Кроме того, сказывается фактор завершения финансового года в США. Ослабление активности покупок на российском рынке усилила информация о негативных для ТЭК, металлургической и добывающей отраслей корректировках ставок НДПИ. Обращает на себя внимание очень активный характер реализации данных налоговых новаций. Депутаты22 сентября в первом чтении рассмотрят законопроект о введении рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Принятие предложенных правительством поправок приведет к увеличению доли НДПИ в EBITDA ведущих добывающих компаний примерно до 10%. Это негативно для отраслевых инвестиций. При этом данная мера окажет краткосрочное сдерживающее влияние на инфляционные процессы в РФ и глобальной экономике. В долгосрочном периоде подавление инвестиционного спроса в добыче и переработке ведет к формированию устойчивых дефицитов на сырьевом сегменте и, как следствие, ведет к повышению справедливых цен на сырье.



Новости налоговых новациях ослабили активность инвесторов. В акциях металлургических и добывающих компаний наблюдается консолидация.



Сегодня лучше рынка выглядят акции Распадской. Возможно, их поддержало то, что предложение Минфина в рамках корректировки НДПИ не затрагивают добычу алмазов, угля, а также ряда других полезных ископаемых. В аутсайдерах акции Русала.



Сегодня преобладают шансы на дальнейшее снижение широкого российского рынка акций. Тем не менее краткосрочные технические факторы ограничивают коррекцию индекса Мосбиржи во второй половине дня. Необходимо учитывать также традиционную для последних кварталов, обусловленную монетарными факторами и фактором поддержки сырьевого рынка со стороны ОПЕК, эластичность рыночного спроса к шокам.



Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 2910-2980 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 75,30-76,30 и 88,10-90,30 соответственно.