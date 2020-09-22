«Фридом Финанс»: Рынок начал неделю с коррекции

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки начали неделю с сильной коррекции в основных индексах. Поводом для второй в этом месяце волны распродажи стали данные об усилении эпидемии в Европе. Индексы еврозоны теряют от 4% до 4,5%. Американские биржевые индикаторы проседают до 3%. Азия утром успела закрыться до начала красной волны, но и там наблюдалось снижение до 2% на отдельных площадках. Около 2,5% теряет индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets.

Котировки сырья тоже под сильным давлением. Нефть марки Brent за сессию снизилась более чем на 4%, показав снижение с $43,15 до $41,3. Падение еще не остановлено, мы можем до конца дня увидеть уровни ниже $41. В базовом сценарии мы ожидаем в ближайшие сутки закрепления в диапазоне $39,5-41,5 за баррель. Но нельзя исключать, что краткосрочно на этой неделе котировки уйдут в коридор $37,9-39,3.

На таком фоне у российского рынка практически не было шансов удержаться на ранее достигнутых уровнях. РТС упал на 4%, доходя в течение сессии с уровня 1230 вниз до 1180 пунктов. Сейчас ценовые значения российского рынка достигли уровней середины мая. Оснований для более глубокого скольжения вниз мы пока не видим. Поддержкой для рынка выступит планка 1160 пунктов. Если она будет пробита, РТС может дойти до 1130 пунктов.

Индекс Мосбиржи на минимумах с конца июля, вблизи 2860 пунктов. Индикатор снижается не так быстро, как РТС, что объясняется одновременным падением рубля – российская валюта смягчает удар внешней коррекции. Следующим ключевым уровнем для рынка может стать 2830. Однако в базовом сценарии мы видим предпосылки к небольшому росту индекса Мосбиржи на ближайших сессиях – выше 2880 пунктов.

Среди лидеров падения сегодня нефтяники и металлурги: Татнефть (-6%), Полиметалл (-5,9%), Лукойл (-4,4%), Полюс (-4,3%). К ним примыкает Аэрофлот (-4,6%), который объявил о начале дополнительно эмиссии акций. Компания намерена продать до 1,7 млрд акций в дополнение к 1,1 млрд уже имеющимся. Это негативно для текущих акционеров компании, но позитивно для финансового положения Аэрофлота в обозримом будущем. Мы не исключаем, что этой осенью акции авиаперевозчика можно будет приобрести на рынке около 70 рублей за штуку против нынешних 78,4 рубля. На таких уровнях бумаги компании будут иметь двузначный потенциал роста на горизонте от года до двух лет.

В числе лидеров роста сегодня акции Аптеки 36 и 6, что объясняется усилением рисков эпидемии, а также новостями о российском лекарстве от COVID-19, которое уже поступило в продажу. Мы не исключаем, что высокая маржинальность продаж нашумевшего лекарства и его аналогов позволит аптечным сетям провести удачный сезон. Спекулятивно акции Аптеки 36и6 способны выйти на июльский максимум около 15 рублей за штуку (против нынешних 13,9 рублей).

Рубль сегодня пытается повторить двухнедельные максимумы. Доллар пробил снизу вверх уровень 76,5, евро впервые в этом году коснулся отметки 90,4. Последний раз евровалюта была такой дорогой в феврале 2016 года. На ближайшей сессии мы ожидаем охлаждение доллара с уходом ниже 76. Евро, вероятнее всего, будет тяготеть к диапазоне 89,5-90. При развитии коррекции можем увидеть на этой неделе доллар по 77 и евро выше 91,5.