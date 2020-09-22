ПСБ: Неделю начали с падения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В понедельник российский фондовый рынок перешел к падению в фарватере мировых площадок. Так, давление на наши бумаги оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упал на 3,7%, отступив в район 41,6 доллара за баррель. Плюс к этому, уверенное снижение продемонстрировали западные фондовые площадки. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли до 4,2%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2,9% и 2,4% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск индекс МосБиржи потерял 3%, отступив в район 2865 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Татнефти и Полиметалла, потери которых составили более 5%. Лучше рынка торговались Акрон и Лента, прибавившие 1,2% и 1% соответственно. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии волна продаж прошла по широкому спектру активов на мировых рынках, что не оставило шанса российским акциям. Негативные настроения затронули большую часть бумаг. Исключением, в основном, стали акции компаний, ориентированных на внутренние сектора, что может быть вызвано ожидаем дальнейшего восстановления потребления в России. Что же касается динамики индекса МосБиржи, то он сделал существенный шаг к поддержке, расположенной на уровне 2850 пунктов. В первой половине сентября от него началось восстановление. В рамках текущего снижения «медведи» могут увести рынок под данную отметку, что будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, целью которой может стать район 2700-2750 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,8%, поднявшись в район 76,4 рубля, евро прибавил символические 0,02% торгуясь в районе 89,7 рубля. Отметим, что кроме падения цен на нефть, негативное влияние на рубль оказало ослабление ведущих валют развивающихся стран – потери некоторых из них даже превысили 3%. В результате, в рамках сегодняшней сессии пара доллар/рубль вплотную подошла к максимумам сентября. Учитывая настроения на внешних рынках, вполне возможно, что американская валюта продолжит восходящую динамику. Однако пока мы не видим поводов для ее выхода из нижней половины диапазона 75-80 рублей. При этом в рамках ближайших сессий дополнительным поводом, сдерживающим продажи в рубле, станет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат.