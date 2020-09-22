ИАЦ «Альпари»: Российский рынок акций в понедельник качает очень сильно

На площадках распродажа как она есть – масштабная, красочная, бескомпромиссная. Все дело в заметном ухудшении внешнего фона, который страдает из-за роста численности новых случаев заболевания коронавирусом по всему миру и риска введения очередных ограничительных мер в рамках карантинов.

Против отечественного рынка ценных бумаг играют и слухи о возможных переговорах Германии с США по делам «Северного потока-2». Если так, то речь идет о потенциальном усилении санкций, а это плохо, и на рынке это понимают.

Индекс МосБиржи падает на 3% до 2860 пунктов и может просесть к 2825-2830 пунктов, если к завтрашней сессии настроения не выровняются. Индекс РТС валится более чем на 4%, до 1178 пунктов, и может отойти к 1150 пунктам на волнах курсовой качки.

В лидерах снижения сегодня бумаги сырьевых компаний - «Татнефти», «Лукойла» и других из-за провала цены на нефть Brent более чем на 5%. Под давлением остаются акции золотопромышленных компаний - «Полиметалла» и «Полюс Золота» из-за ухода тройской унции к $1894. В «зеленой» зоне держатся так называемые защитные бумаги - «М.Видео», «Лента», «Акрон». В большинстве случаев они неплохо себя чувствуют в периоды рыночных провалов, но бывают исключения.

Доллар США к вечеру дорожает и поднимается до 76,41 руб., ближайшая цель роста - 76,75 руб., но после этой новой полосы турбулентности гринбек имеет много шансов вернуться в область 73-75 руб. Евро торгуется по 89,69 руб., сегодня курс евровалюты пробивал локальнее максимумы около 90,36, но откатился ниже. В паре евро/рубль в ближайшее время торги могут идти в пределах 89-91,00.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»