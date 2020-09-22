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ПСБ: Рубль начнет день без существенных движений

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным фактором давления на национальную валюту в начале сессии станет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает отступление, торгуясь в районе 41,3 доллара за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней вчерашнего закрытия не даст дополнительных поводов для направленного движения в рубле. В результате, в начале торгов ожидаем преобладание продаж в национальной валюте, которое будет сдерживаться подготовкой экспортеров к пику налоговых выплат. На таком фоне пара доллар/рубль продолжит движение в районе 76,2 рубля. При этом, в случае не ухудшения ситуации со спросом на риск и попыток восстановления на рынке энергоносителей, в ходе дня рубль может попытаться отыграть часть потерь понедельника, что уведет американскую валюту ниже 76 рублей. Отметим, что на горизонте ближайших сессий ожидаем сохранения долларом позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей.

Напомним, что в понедельник основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию дня доллара подтянулся на 0,5%, поднявшись до 76,1 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, закончив торги в районе 89,6 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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