ИАЦ «Альпари»: Курс доллара закрепился выше 76 руб.

В понедельник, 22 сентября, рубль подешевел к доллару и укрепился к единой валюте и британцу. Пара доллар/рубль повысилась на 0,51%, до 76,13 руб. Пара евро/рубль упала на 0,08%, до 89,59 руб., фунт/рубль - на 0,28%, до 97,55 руб.

Торги по рублю на Мосбирже открылись разнонаправленно. Он попал под мощное давление из-за ралли доллара, падения цен на нефть и фондовых индексов. На фоне ослабления евро и британского фунта к доллару США на форекс, рубль закрылся по отношению к ним в плюсе, а к доллару подешевел.

Курс евро и курс британского фунта снизились на рынке на сообщениях о росте заболеваемости COVID-19 и махинациях с отчетностью крупных банков США и Европы.

Министр здравоохранения Германии заявил, что вызывает беспокойство увеличение заболеваемости во Франции, Австрии и Голландии. Министр здравоохранения в Великобритании заявил, что увеличилась вероятность введение второго карантина в стране.

Фондовые индексы в Азии и Европе упали более чем на 3%, поскольку угроза новых блокировок, связанных с пандемией, вызвала опасения по поводу глобального восстановления. Американские индексы упали вслед за европейскими.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon и другие позволяли проводить подозрительные транзакции за большие вознаграждения, нарушая правила валютного контроля. Акции британских и американских банков подешевели в среднем на 5%.

Пара доллар/рубль повышалась до уровня 76,56 руб., но закрытию вечерней сессии курс доллара снизился на 76,13 руб. Коррекция на всех рынках помогла немного отыграть дневные потери.

Во вторник, 22 сентября, на торгах в Азии Brent и азиатские фондовые индексы торгуются в минусе. Сегодня утром в Азии Brent стоит $41,59 (-0,23%). Участники рынка ожидают открытия европейских бирж, чтобы понять продавать им фьючерсы на нефть или покупать. Нефть незначительно подешевела в сравнении с евро и британским фунтом, поэтому проще будет восстанавливать потери. Если уровень $40,75 не устоит, то падение барреля Brent может усилиться до $32,30.

Для рубля не будет никаких преимуществ перед открытием торговой сессии на Мосбирже. Чаша весов склонилась на сторону доллара, поэтому давление сохранится на дневной сессии. Новая волна продаж акций и покупка доллара на валютном рынке вызовут ослабление рубля до отметки 77,50 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»