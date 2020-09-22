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ПСБ: Нефть теряет факторы поддержки

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent вчера развернулись вниз, как мы опасались, уйдя даже ниже 42 долл./барр. К опасениям относительно слабых перспектив восстановления спроса добавились риски увеличения навеса предложения. Так, Ливия объявила о снятии 8-месячной блокады нефтяных месторождений и готовится экспортировать первые партии нефти. Напомним, что страна ранее добывала 1,3 млн барр./день. Мы не прогнозируем возврата сразу всего объема, но наращивание поставок хотя бы до 0,5 млн барр./день создаст неприятное увеличение предложения нефти в мире, увеличив и так существенный разрыв со спросом.

Сегодня мы ждём нефть Brent в зоне 41-43 долл./барр., полагая, что ниже цены не опустятся, ситуация с Ливией еще требует подтверждения. Такой диапазон цен ждем как минимум до публикации статданных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Результаты ожидаются невпечатляющими - особенно по дистиллятам, что только подтвердит тяжелую ситуацию со спросом и уведет цены на нефть ниже, по нашим ощущениям, в 38-40 долл./барр. Фактор поддержки в виде ураганов временно отошел на второй план, что также обуславливает наши ожидания более низких цен на нефть.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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